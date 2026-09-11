नीम करोली बाबा के भक्तों के लिए बड़ी खुशखबरी, जन्मस्थली से समाधि स्थल तक बनेगा पर्यटन सर्किट

इन तीनों स्थलों को एक साथ विकसित कर ‘नीम करोली महाराज सर्किट’ बनाया जाएगा। यह उत्तर प्रदेश का 13वां पर्यटन सर्किट होगा। सरकार का लक्ष्य बाबा से जुड़े प्रमुख तीर्थ स्थलों को बेहतर सुविधाओं और कनेक्टिविटी के साथ देश-विदेश के श्रद्धालुओं के लिए सुलभ बनाना है।पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने कहा कि बाबा नीम करोली महाराज ने सादगी, सेवा और आध्यात्मिकता का संदेश दिया। उनके जीवन और विचारों से लोगों को प्रेरणा मिले, इसी उद्देश्य से इन स्थलों को धार्मिक पर्यटन के केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है।