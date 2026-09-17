पीएम मोदी के जन्मदिन पर काशी से वडनगर के लिए रवाना हुई बाइक यात्रा, 500 बाइकर्स विभिन्न जगहों पर करेंगे सामाजिक कार्य

आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि जिस तरह से युवाओं में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को लेकर उत्साह देखा जा रहा है यह काबिले तारीफ है। उन्होंने कहा कि काशी एक धार्मिक और पौराणिक नगरी है और सबसे बड़ी बात यह है कि यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कर्मभूमि भी है। यही काशी है जिसने एक बार नहीं बल्कि तीन बार देश को सांसद ही नहीं बल्कि प्रधानमंत्री दिया है। हमें गर्व है कि काशी के लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यहां से सांसद चुना। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा से ही देश बदल रहा है और आगे भी बदलेगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शुरुआत से ही यह सोच रही है कि हर एक गरीब परिवार को मूलभूत सुविधाएं कराई जाए जिनमें पीने का पानी, सिर के ऊपर छत और भोजन की उपलब्धता प्राथमिकता पर है। उन्होंने देश के प्रत्येक वर्ग का ख्याल रखा है, चाहे वह किसान हो, गरीब परिवार हो या उद्यमी।