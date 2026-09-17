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PM मोदी के बर्थडे पर अपर्णा यादव की पोस्ट चर्चा में, प्रतीक यादव के साथ शेयर की सेल्फी

Narendra Modi Birthday: पीएम मोदी के जन्मदिन पर अपर्णा यादव ने सोशल मीडिया पर एक पुरानी सेल्फी शेयर कर उन्हें बधाई दी। तस्वीर में अपर्णा यादव, प्रतीक यादव और पीएम मोदी नजर आ रहे हैं।
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लखनऊ

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Dimple Yadav

Sep 17, 2026

Aparna Yadav Instagram

अपर्णा यादव ने पीएम मोदी के बर्थडे पर शेयर की प्रतीक यादव वाली सेल्फी (photo-x@aparnabisht7)

Aparna Yadav Instagram:प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर उन्हें बधाई देने वालों में उत्तर प्रदेश की भाजपा नेता अपर्णा यादव भी शामिल रहीं। अपर्णा यादव ने सोशल मीडिया पर पीएम मोदी को जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हुए एक पुरानी तस्वीर शेयर की है। इस फोटो में अपर्णा अपने दिवंगत पति प्रतीक यादव के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ नजर आ रही हैं। अपर्णा ने इंस्टाग्राम पर तस्वीर पोस्ट करते हुए पीएम मोदी के लिए लंबी उम्र, अच्छे स्वास्थ्य और शक्ति की कामना की। उनकी यह पोस्ट सोशल मीडिया पर लोगों का ध्यान खींच रही है और यूजर्स इस पर प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं।

पीएम मोदी के साथ दिखे अपर्णा और प्रतीक

अपर्णा यादव ने जो तस्वीर शेयर की है, वह किसी पुराने पारिवारिक कार्यक्रम की बताई गई है। तस्वीर में पीएम मोदी के साथ अपर्णा यादव और प्रतीक यादव नजर आ रहे हैं। दोनों कैमरे के सामने मुस्कुराते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस तस्वीर के साथ अपर्णा ने लिखा, “प्रधानमंत्री जी, जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं! आपका जीवन सेवा और राष्ट्र निर्माण का प्रेरणा स्रोत है। भगवान आपको दीर्घायु, स्वास्थ्य और शक्ति दें।”

सोशल मीडिया पर एक्टिव रहती हैं अपर्णा

अपर्णा यादव सोशल मीडिया पर काफी सक्रिय रहती हैं और समय-समय पर अपनी तस्वीरें और पोस्ट साझा करती हैं। प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन पर शेयर की गई इस तस्वीर में उनके पति प्रतीक यादव भी नजर आ रहे हैं, इसलिए पोस्ट को लेकर लोगों की खास दिलचस्पी देखने को मिल रही है। अपर्णा यादव वर्तमान में उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष हैं और भाजपा से जुड़ी हुई हैं। इससे पहले उन्होंने समाजवादी पार्टी से अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत की थी। साल 2017 में उन्होंने लखनऊ कैंट विधानसभा सीट से चुनाव भी लड़ा था। जनवरी 2022 में वह भाजपा में शामिल हुई थीं।

2011 में हुई थी प्रतीक से शादी

अपर्णा यादव की शादी प्रतीक यादव से साल 2011 में हुई थी। प्रतीक यादव समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव और उनकी दूसरी पत्नी साधना गुप्ता के बेटे थे। अपर्णा और प्रतीक की दो बेटियां हैं। अपर्णा कई मौकों पर प्रतीक यादव से जुड़ी तस्वीरें सोशल मीडिया पर साझा करती रही हैं। पीएम मोदी के जन्मदिन पर शेयर की गई यह तस्वीर भी उन्हीं पुरानी तस्वीरों में से एक है, जिसमें दोनों प्रधानमंत्री मोदी के साथ दिखाई दे रहे हैं।

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Updated on:

17 Sept 2026 01:51 pm

Published on:

17 Sept 2026 01:51 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / PM मोदी के बर्थडे पर अपर्णा यादव की पोस्ट चर्चा में, प्रतीक यादव के साथ शेयर की सेल्फी

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