PM मोदी के बर्थडे पर अपर्णा यादव की पोस्ट चर्चा में, प्रतीक यादव के साथ शेयर की सेल्फी

Aparna Yadav Instagram:प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर उन्हें बधाई देने वालों में उत्तर प्रदेश की भाजपा नेता अपर्णा यादव भी शामिल रहीं। अपर्णा यादव ने सोशल मीडिया पर पीएम मोदी को जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हुए एक पुरानी तस्वीर शेयर की है। इस फोटो में अपर्णा अपने दिवंगत पति प्रतीक यादव के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ नजर आ रही हैं। अपर्णा ने इंस्टाग्राम पर तस्वीर पोस्ट करते हुए पीएम मोदी के लिए लंबी उम्र, अच्छे स्वास्थ्य और शक्ति की कामना की। उनकी यह पोस्ट सोशल मीडिया पर लोगों का ध्यान खींच रही है और यूजर्स इस पर प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं।