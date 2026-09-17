‘पूरी तरह पटरी से उतर चुकी है पार्टी’, सपा के 75 घोषणापत्र पर, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक बोले- गुंडे-माफिया तय करते हैं उनका प्लान

दरअसल, समाजवादी पार्टी ने साल 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर राज्य के सभी 75 जिलों के लिए अलग-अलग घोषणापत्र तैयार करने की योजना बनाई है। पार्टी का कहना है कि उत्तर प्रदेश के हर जिले की जरूरतें, आर्थिक स्थिति और स्थानीय समस्याएं अलग हैं। ऐसे में पूरे प्रदेश के लिए एक ही घोषणापत्र के बजाय जिले के हिसाब से मुद्दों को शामिल करने की तैयारी है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने एक्स पर स्थानीय जिला स्तर के घोषणापत्र तैयार करने की योजना की जानकारी दी थी। अब पार्टी ने इस दिशा में जिला स्तर पर जानकारी जुटाने की प्रक्रिया शुरू की है।