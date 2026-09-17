PM Modi Birthday: काशी विश्वनाथ पहुंचे राजनाथ-योगी, मोदी की लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य के लिए की पूजा

PM Modi Birthday:वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 76वें जन्मदिन पर गुरुवार को कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। पीएम मोदी के जन्मदिन के मौके पर काशी के मंदिरों में विशेष पूजा-अर्चना की गई। इस दौरान मां गंगा का 76 लीटर दूध से अभिषेक किया गया। प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन पर आयोजित कार्यक्रमों में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी वाराणसी पहुंचे। दोनों नेताओं ने काशी विश्वनाथ मंदिर में बाबा विश्वनाथ के दर्शन कर पूजा-अर्चना की। इस दौरान पीएम मोदी की लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य की कामना की गई।