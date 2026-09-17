PM Modi Birthday: काशी विश्वनाथ पहुंचे राजनाथ-योगी, मोदी की लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य के लिए की पूजा

काशी में मोदी के जन्मदिन पर खास आयोजन (photo- x@ani)
PM Modi Birthday:वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 76वें जन्मदिन पर गुरुवार को कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। पीएम मोदी के जन्मदिन के मौके पर काशी के मंदिरों में विशेष पूजा-अर्चना की गई। इस दौरान मां गंगा का 76 लीटर दूध से अभिषेक किया गया। प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन पर आयोजित कार्यक्रमों में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी वाराणसी पहुंचे। दोनों नेताओं ने काशी विश्वनाथ मंदिर में बाबा विश्वनाथ के दर्शन कर पूजा-अर्चना की। इस दौरान पीएम मोदी की लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य की कामना की गई।
पीएम मोदी के जन्मदिन के कार्यक्रम में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू, केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष एवं केंद्रीय मंत्री पंकज चौधरी भी शामिल हुए। सभी ने काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा-अर्चना की। पूजा के बाद नेताओं ने सफाई कर्मचारियों का सम्मान किया। इसके साथ ही बाइक सवारों के बीच लड्डू भी बांटे गए। काशी में प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन के अवसर पर बाइक रैली का भी आयोजन किया जा रहा है।
वाराणसी में पीएम मोदी के जन्मदिन के मौके पर केक भी काटा गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने केक काटकर मौजूद लोगों के बीच बांटा। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने प्रधानमंत्री मोदी को जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि वह अपनी पार्टी की ओर से उन्हें बधाई देते हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की सोच देश को विकास की राह पर आगे ले जाने की है।
प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन पर वाराणसी में बाइक रैली भी निकाली जाएगी। मंत्री अनिल राजभर ने बताया कि रैली की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। उन्होंने कहा कि नौजवान बाइक पर सवार होकर प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र काशी से उनकी जन्मस्थली की ओर रवाना होने के लिए तैयार हैं। कार्यक्रम को लेकर कार्यकर्ताओं और युवाओं में उत्साह देखा जा रहा है। इस तरह पीएम मोदी के जन्मदिन पर काशी में धार्मिक आयोजनों के साथ-साथ सम्मान समारोह, केक कटिंग और बाइक रैली जैसे कार्यक्रम भी आयोजित किए जा रहे हैं।
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