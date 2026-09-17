Deputy CM Brajesh Pathak: ‘पइसो चाही त हो जाई, पइसा न लगी’ बुजुर्ग महिला से अवधी में बोले ब्रजेश पाठक, VIDEO हो रहा वायरल

सिविल अस्पताल के बाद ब्रजेश पाठक किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय (KGMU) पहुंचे। यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 76वें जन्मदिन के अवसर पर ‘सेवा संकल्प अभियान’ के तहत 500 टीबी मरीजों को पोषण पोटली वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के ‘सेवा ही संकल्प’ के भाव को आत्मसात करते हुए प्रदेश में स्वास्थ्य से जुड़ी योजनाएं संचालित की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि टीबी मुक्त उत्तर प्रदेश के लक्ष्य की दिशा में लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। डिप्टी सीएम ने कहा कि टीबी मरीजों के इलाज के साथ उनके पोषण और स्वास्थ्य का ध्यान रखना भी सामूहिक जिम्मेदारी है। उन्होंने लोगों से सेवा, संवेदना और सहभागिता के साथ टीबी मुक्त उत्तर प्रदेश के संकल्प को मजबूत करने का आह्वान किया।