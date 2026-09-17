दूसरी लव मैरिज से भड़का पति, बेटे संग मिलकर पत्नी को उतारा मौत के घाट: वारदात के बाद घर में ताला लगाकर पूरा परिवार फरार

गोहरामऊ निवासी प्रदीप यादव की तहरीर के अनुसार, भुलई खेड़ा गांव की प्रेमा देवी (35) की शादी करीब 18 साल पहले सेमरामऊ निवासी राजू यादव से हुई थी। दोनों के एक 17 वर्षीय बेटा रितेश है। करीब तीन साल के प्रेम संबंध के बाद प्रेमा ने सात महीने पहले प्रदीप से कोर्ट मैरिज कर ली थी और गोहरामऊ में प्रदीप के साथ रहने लगी थी। शादी के बाद भी वह बेटे से फोन पर बात करती रहती थी।

बुधवार रात मजदूरी कर लौटे प्रदीप ने प्रेमा के साथ खाना खाया और सो गया। रात करीब एक बजे नींद खुली तो प्रेमा कमरे में नहीं थी। रात भर तलाश के बाद सुबह ग्रामीणों ने नहर किनारे उसका शव पड़ा होने की सूचना दी।