‘जेल में बंद लोग होंगे रिहा’, PDA यात्रा को लेकर केशव मौर्य का अखिलेश पर हमला, बोले- सपा आई तो अपराध और गुंडागर्दी फिर लौटेगी

Samajwadi Party PDA Yatra: उत्तर प्रदेश में साल 2027 विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी की PDA यात्रा को लेकर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव और सपा पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि अगर समाजवादी पार्टी सत्ता में आती है तो अपराध और गुंडागर्दी फिर लौटेगी। उन्होंने कहा कि जेल में बंद लोगों को रिहा किया जाएगा और भ्रष्टाचार के मामलों का सामना कर रहे लोगों को मंत्री पद दिए जाएंगे। मौर्य ने अखिलेश यादव के UPI से जुड़े बयान पर भी हमला बोला और 2027 में बीजेपी की तीसरी बार सरकार बनने का दावा किया।