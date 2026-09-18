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Lucknow News: पड़ोसी ने आवाज लगाई, दरवाजा नहीं खुला तो गेट से झांका; चारपाई पर पड़ी थी छेदना

लखनऊ के बंथरा थाना क्षेत्र में घर में अकेली रहने वाली 70 वर्षीय बुजुर्ग महिला की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई। शुक्रवार सुबह महिला को दूध देने पहुंची आशा कार्यकर्ता ने काफी देर तक दरवाजा नहीं खुलने पर आवाज लगाई।
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लखनऊ

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Ritesh Singh

Sep 18, 2026

Lucknow news, crime in lucknow

छेदना की फाइल फोटो।

Lucknow Banthra Elderly Woman Murder: लखनऊ के बंथरा थाना क्षेत्र में गुरुवार रात अकेले रह रही 70 वर्षीय बुजुर्ग महिला की घर के अंदर चाकू से गोदकर हत्या किए जाने की घटना से सनसनी फैल गई। शुक्रवार सुबह जब काफी देर तक महिला घर से बाहर नहीं निकली तो रोज की तरह दूध देने पहुंची पड़ोसी महिला आशा ने आवाज लगाई। कई बार पुकारने के बावजूद अंदर से कोई जवाब नहीं मिला। आशा ने गेट से झांककर देखा तो सामने चारपाई पर महिला लहूलुहान हालत में पड़ी दिखाई दी। यह दृश्य देखकर उसके होश उड़ गए। शोर मचाने पर आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंच गए और कुछ ही देर में घटनास्थल पर लोगों की भीड़ जुट गई। सूचना मिलने पर बंथरा पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की।

सुबह दूध देने पहुंची महिला, तब खुला राज

स्थानीय लोगों के मुताबिक मृतका छेदना अपने घर में अकेली रहती थीं। शुक्रवार सुबह पड़ोस में रहने वाली आशा रोज की तरह उन्हें दूध देने पहुंची थी। काफी देर तक दरवाजा नहीं खुलने पर उसने पहले बाहर से आवाज लगाई। जब कई बार पुकारने के बाद भी कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली तो उसने गेट से अंदर झांककर देखने की कोशिश की। इसी दौरान चारपाई पर छेदना को खून से लथपथ हालत में देखा गया। महिला की हालत देखकर आशा ने आसपास के लोगों को इसकी जानकारी दी। देखते ही देखते ग्रामीण मौके पर पहुंचने लगे। घर के अंदर बुजुर्ग महिला की हत्या की खबर फैलते ही पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। ग्रामीणों ने पुलिस को घटना की सूचना दी। इसके बाद पुलिस टीम घटनास्थल पर पहुंची और घर को सुरक्षित कर जांच शुरू की।

चारपाई पर मिला लहूलुहान शव

पुलिस के पहुंचने तक महिला की मौत हो चुकी थी। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार उसके शरीर पर धारदार हथियार से हमले के निशान मिले हैं। बताया जा रहा है कि हत्या चाकू से गोदकर की गई। हालांकि महिला पर कितनी बार हमला किया गया और चोटें शरीर के किन हिस्सों में थी, इसकी विस्तृत जानकारी पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही स्पष्ट होगी। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण करने के साथ ही घर के आसपास की स्थिति को भी देखा। घर में किसी तरह की जबरन घुसने की घटना हुई या नहीं, सामान अस्त-व्यस्त था या नहीं और महिला के पास मौजूद सामान सुरक्षित है या नहीं, इन सभी पहलुओं की जांच की जा रही है।

फॉरेंसिक टीम ने जुटाए साक्ष्य

घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने फॉरेंसिक टीम और डॉग स्क्वायड की मदद ली। टीम ने घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण कर संभावित साक्ष्यों को सुरक्षित करने का प्रयास किया। घर के अंदर और आसपास से फिंगरप्रिंट तथा अन्य वैज्ञानिक साक्ष्य जुटाए जाने की प्रक्रिया की गई। ऐसे मामलों में घटनास्थल से मिलने वाला छोटा से छोटा साक्ष्य भी जांच की दिशा तय करने में महत्वपूर्ण हो सकता है। पुलिस यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि घर में किसी बाहरी व्यक्ति के आने के संकेत मिले हैं या नहीं। इसके अलावा महिला के संपर्क में रहने वाले लोगों और आसपास के लोगों से भी जानकारी जुटाई जा रही है।

अकेले रहती थी बुजुर्ग महिला

बताया जा रहा है कि मृतका घर में अकेली रहती थीं। यही वजह है कि पुलिस के सामने यह पता लगाना महत्वपूर्ण है कि गुरुवार रात उनके घर पर कौन आया था और वारदात से पहले या बाद में किसी संदिग्ध व्यक्ति की आवाजाही हुई थी या नहीं। शुक्रवार सुबह तक महिला के घर से बाहर नहीं निकलने पर पड़ोसी को संदेह हुआ। यदि आशा दूध देने नहीं पहुंचती या समय रहते घर की ओर ध्यान नहीं जाता, तो घटना की जानकारी मिलने में और देरी हो सकती थी। फिलहाल पुलिस पड़ोसियों से पूछताछ कर महिला की दिनचर्या और उनके संपर्क में रहने वाले लोगों के बारे में जानकारी जुटा रही है।


पोस्टमार्टम रिपोर्ट से साफ होगी मौत की तस्वीर

पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेजने की कार्रवाई की है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से महिला की मौत के समय, चोटों की प्रकृति और हमले की गंभीरता से जुड़े कई महत्वपूर्ण तथ्य सामने आ सकते हैं। पुलिस जांच में मेडिकल रिपोर्ट को भी अहम साक्ष्य माना जाएगा। जांच अधिकारी घटनास्थल से मिले साक्ष्यों और पोस्टमार्टम रिपोर्ट को एक साथ रखकर वारदात की कड़ी जोड़ने का प्रयास करेंगे। इसके साथ ही मोबाइल फोन, कॉल डिटेल और महिला से संपर्क रखने वाले लोगों की जानकारी भी जांच का हिस्सा बन सकती है।

ग्रामीणों में दहशत, जल्द खुलासे की मांग

अकेली बुजुर्ग महिला की घर के अंदर हत्या की खबर से आसपास के ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। लोगों का कहना है कि यदि महिला घर में अकेली रहती थीं तो सुरक्षा की दृष्टि से घटना बेहद गंभीर है। ग्रामीणों ने पुलिस से जल्द से जल्द मामले का खुलासा करने और आरोपी तक पहुंचने की मांग की है। पुलिस अधिकारियों की ओर से फिलहाल जांच जारी होने की बात कही जा रही है। संदिग्धों से पूछताछ और घटनास्थल से मिले साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जा रही है। हालांकि हत्या की वास्तविक वजह और वारदात को अंजाम देने वाले व्यक्ति या व्यक्तियों की पहचान जांच पूरी होने के बाद ही स्पष्ट होगी।
हर सुराग पर पुलिस की नजर

बंथरा की इस घटना ने एक बार फिर अकेले रहने वाले बुजुर्गों की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ा दी है। फिलहाल पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती हत्या की वजह और हत्यारे तक पहुंचने की है। पड़ोसी महिला द्वारा सुबह शव देखे जाने से घटना का पता चला, जिसके बाद पुलिस ने तत्काल जांच शुरू की। अब पुलिस की नजर घटनास्थल से मिले वैज्ञानिक साक्ष्यों, सीसीटीवी फुटेज, पूछताछ और पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर है। यदि इन सभी कड़ियों को जोड़ने में पुलिस सफल होती है तो वारदात के पीछे छिपी वजह सामने आ सकती है। फिलहाल मामले में किसी आरोपी की गिरफ्तारी की पुष्टि नहीं हुई है और जांच जारी है।

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Updated on:

18 Sept 2026 12:28 pm

Published on:

18 Sept 2026 11:16 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / Lucknow News: पड़ोसी ने आवाज लगाई, दरवाजा नहीं खुला तो गेट से झांका; चारपाई पर पड़ी थी छेदना

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