Lucknow News: पड़ोसी ने आवाज लगाई, दरवाजा नहीं खुला तो गेट से झांका; चारपाई पर पड़ी थी छेदना

अकेली बुजुर्ग महिला की घर के अंदर हत्या की खबर से आसपास के ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। लोगों का कहना है कि यदि महिला घर में अकेली रहती थीं तो सुरक्षा की दृष्टि से घटना बेहद गंभीर है। ग्रामीणों ने पुलिस से जल्द से जल्द मामले का खुलासा करने और आरोपी तक पहुंचने की मांग की है। पुलिस अधिकारियों की ओर से फिलहाल जांच जारी होने की बात कही जा रही है। संदिग्धों से पूछताछ और घटनास्थल से मिले साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जा रही है। हालांकि हत्या की वास्तविक वजह और वारदात को अंजाम देने वाले व्यक्ति या व्यक्तियों की पहचान जांच पूरी होने के बाद ही स्पष्ट होगी।

हर सुराग पर पुलिस की नजर



बंथरा की इस घटना ने एक बार फिर अकेले रहने वाले बुजुर्गों की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ा दी है। फिलहाल पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती हत्या की वजह और हत्यारे तक पहुंचने की है। पड़ोसी महिला द्वारा सुबह शव देखे जाने से घटना का पता चला, जिसके बाद पुलिस ने तत्काल जांच शुरू की। अब पुलिस की नजर घटनास्थल से मिले वैज्ञानिक साक्ष्यों, सीसीटीवी फुटेज, पूछताछ और पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर है। यदि इन सभी कड़ियों को जोड़ने में पुलिस सफल होती है तो वारदात के पीछे छिपी वजह सामने आ सकती है। फिलहाल मामले में किसी आरोपी की गिरफ्तारी की पुष्टि नहीं हुई है और जांच जारी है।