भला क्या जलाये कोई दीया, जब पानी में डूब गया है दीप”, बाढ़ पर अखिलेश का भाजपा सरकार पर हमला

सपा अध्यक्ष ने अपने पोस्ट में कहा कि भाजपा सरकार को तत्काल भोजन-पानी, दवाई और अन्य दैनंदिनी जरूरतों के लिए राहत सामग्री पहुंचानी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि यदि सरकार जनता की परेशानियों को लेकर गंभीर नहीं है तो उसे स्पष्ट रूप से बताना चाहिए कि उसका आम लोगों से कोई मतलब नहीं है। अखिलेश के इस बयान को प्रदेश में जारी बाढ़ की स्थिति के बीच विपक्ष की ओर से सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। इससे पहले भी वह बाढ़ और जलभराव से जुड़े मुद्दों पर सरकार की कार्यप्रणाली को लेकर सवाल उठाते रहे हैं। सितंबर में प्रयागराज के प्रेरणा स्थल के बाढ़ के पानी से घिरने को लेकर भी उन्होंने भाजपा पर निशाना साधा था।