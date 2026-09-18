डिजिटल वॉर रूम में बड़ा फेरबदल! यूपी बीजेपी में 13 प्रमुख पदों पर नई नियुक्तियां, सुभाष यदुवंश बने सोशल मीडिया हेड

यह फैसला उस समय आया है जब भाजपा ने हाल ही में प्रदेश संगठन की नई टीम घोषित की थी। उसमें 19 उपाध्यक्ष, 8 महामंत्री, 19 प्रदेश मंत्री और 6 मोर्चा अध्यक्ष शामिल किए गए थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बेटे नीरज सिंह, विधायक पूजा पाल और सुरेश राणा जैसे चेहरों को उपाध्यक्ष पद मिला था। कुल 64 सदस्यीय सूची में 52 नेताओं को प्रदेश कार्यकारिणी में जगह दी गई थी। साथ ही छह क्षेत्रीय उपाध्यक्ष, तीन कार्यालय मंत्री और अन्य पदाधिकारियों की भी नियुक्ति हुई थी।