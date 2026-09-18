UPPSC-2025 में मुफ्त कोचिंग की बड़ी कामयाबी: 74 अभ्यर्थियों ने मारी बाजी, अब इंटरव्यू की तैयारी

यूपीपीएससी-2025 की मुख्य परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों में समाज कल्याण विभाग के तीन प्रमुख कोचिंग केंद्रों के छात्र शामिल हैं। विभागीय अधिकारियों के अनुसार भागीदारी भवन स्थित कोचिंग से प्रशिक्षण लेने वाले 35 अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा में सफल हुए हैं। वहीं लखनऊ के अलीगंज स्थित आदर्श परीक्षा केंद्र के 18 और हापुड़ स्थित राजकीय आईएएस/पीसीएस कोचिंग केंद्र के 21 अभ्यर्थियों ने भी मुख्य परीक्षा में सफलता हासिल की है। इन तीनों केंद्रों से कुल 74 अभ्यर्थियों का मुख्य परीक्षा में सफल होना विभाग की निःशुल्क कोचिंग व्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि के तौर पर देखा जा रहा है। खास बात यह है कि इन केंद्रों पर सिर्फ प्रतियोगी परीक्षा की पढ़ाई ही नहीं कराई जाती, बल्कि अभ्यर्थियों को परीक्षा की बदलती जरूरतों के अनुसार मार्गदर्शन, अभ्यास और अध्ययन सामग्री भी उपलब्ध कराई जाती है।