अनियोजित कॉलोनियों में अब बिजली लाइन का झंझट खत्म, 71.50 रुपये प्रति वर्गफुट देना होगा शुल्क

Bareilly Electricity Connection: बरेली शहर के बाहरी हिस्सों में विकसित अनियोजित कॉलोनियों में प्लॉट लेकर मकान बनवा चुके लोगों के लिए बिजली कनेक्शन को लेकर राहत की व्यवस्था शुरू की गई है। अब ऐसे लोगों को कनेक्शन के लिए लाखों रुपये का एस्टीमेट या बांस-बल्ली के सहारे बिजली पहुंचाने की जुगत नहीं करनी पड़ेगी। विद्युत विभाग खुद लाइन बिछाकर ट्रांसफॉर्मर लगवाएगा। साथ ही प्लॉट के क्षेत्रफल के आधार पर कनेक्शन दिया जाएगा।