UP Election 2027: कानपुर में 5417 EVM की जांच शुरू, 12 इंजीनियर पहुंचे; 15 दिन चलेगी FLC

FLC के दौरान सबसे पहले मशीनों में मौजूद पिछले चुनाव का डेटा निर्धारित प्रक्रिया के तहत हटाया जाता है। इसके बाद प्रत्येक EVM की भौतिक स्थिति और कार्यक्षमता की जांच की जाती है। यानी मशीन सही तरीके से काम कर रही है या नहीं, इसके लिए तय प्रोटोकॉल के मुताबिक परीक्षण किया जाता है। इस पूरी प्रक्रिया में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि भी मौजूद हैं। साथ ही FLC की लाइव वेबकास्टिंग दिल्ली और लखनऊ स्थित निर्वाचन आयोग के कार्यालयों में की जा रही है।