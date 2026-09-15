Kanpur News: ‘मर जाओ’ कहकर गया पति, कुछ देर बाद पत्नी ने लगा ली फांसी; पति को हुई 7 साल की सजा

घटना के बाद मामले में पुलिस आयुक्त से शिकायत की गई। पुलिस आयुक्त के आदेश पर 11 अप्रैल 2023 को रिपोर्ट दर्ज की गई। पुलिस ने विवेचना के दौरान मामले से जुड़े साक्ष्य जुटाए और आरोपी पति के खिलाफ आरोपपत्र अदालत में दाखिल किया। मुकदमे की सुनवाई के दौरान अभियोजन की ओर से एडीजीसी ने अदालत के सामने मामले से जुड़े साक्ष्य और गवाह पेश किए। अभियोजन ने दहेज की मांग, पत्नी के साथ प्रताड़ना और घटना से पहले मायके पहुंचकर उसे मर जाने का ताना देने के तथ्यों को आधार बनाया। अदालत ने उपलब्ध साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर सुधीर पाल को दहेज हत्या का दोषी माना। अपर जिला जज राकेश कुमार तिवारी ने उसे सात साल के कारावास और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।