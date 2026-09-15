कन्नौज में युवक का शव फांसी के फंदे से लटका मिला: मां का आरोप- बेटी ने पति का साथ मिलकर की हत्या

Kannauj Crime:कन्नौज में छत के ऊपर युवक का शव फांसी के फंदे से लटका मिला। घटना की जानकारी घर वालों को उस समय हुई जब काफी देर तक युवक नीचे नहीं आया। तब मां ऊपर देखने पहुंच गई, जहां 21 वर्षीय पुत्र का शव पिलर से लटका मिला। बेटे के शव को देखकर मां के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह चीखने चिल्लाने लगी। घटना की जानकारी पुलिस को दी गई। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। परिजनों से बातचीत की। मां ने अपनी भतीजी और उसके पति पर हत्या करने का आरोप लगाया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। थाना प्रभारी ने बताया कि साक्ष्य एकत्र किए जा रहे हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और मिली तहरीर के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। मामला बिशुनगढ़ थाना क्षेत्र का है।