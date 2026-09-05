कन्नौज हादसा: मां से बोल कर निकला था अनुराग कि झांकी देखकर वापस आ जाएगा, बाइक सवार 3 की मौत

Kannauj Road Accident:कन्नौज में झांकी देख कर वापस आ रहे तीन दोस्त रोडवेज बस की टक्कर से गंभीर रूप से घायल हो गए। दुर्घटना के बाद रोडवेज चालक मौके से गाड़ी लेकर फरार हो गया। इधर सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने तीनों घायलों को स्थानीय स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया। जहां उनकी गंभीर हालत को देखते हुए जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया।‌ जहां डॉक्टरों ने तीनों को मृत्यु घोषित कर दिया। घटना की जानकारी मिलते ही तीनों ही परिवारों में कोहराम मच गया। परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। पुलिस ने बताया कि शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। मामला गुरसहायगंज थाना क्षेत्र का है।