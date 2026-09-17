नौकरी का झांसा देकर युवक से लिए रुपये, हत्या कर भागा मजहर: पांच साल बाद ऐसे आया पुलिस के हाथ

मजहर की गिरफ्तारी नहीं होने पर पुलिस ने उस पर 10 हजार रुपये का इनाम घोषित किया था। पुलिस लगातार उसकी तलाश में जुटी थी। बुधवार को सर्विलांस और मुखबिर से सूचना मिली कि वह संतकबीरनगर के खलीलाबाद थाना क्षेत्र के बिटवा मोहल्ला, मोतीनगर (रोशन नगर) स्थित अपने घर आने वाला है। पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर घेराबंदी की और घर के पास पहुंचते ही उसे गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में मजहर ने पुलिस को बताया कि वर्ष 2021 में नितिन से नौकरी लगवाने के नाम पर रुपये लिए गए थे, लेकिन नौकरी नहीं लग सकी। नितिन लगातार रकम वापस करने का दबाव बना रहा था। उसकी आत्महत्या की जानकारी मिलने पर जेल जाने के डर से वह उसी दिन फरार हो गया था। पुलिस के अनुसार, वह पिछले पांच वर्षों से अलग-अलग जगहों पर पहचान बदलकर रह रहा था।