17 सितंबर 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

यूपी न्यूज

नौकरी का झांसा देकर युवक से लिए रुपये, हत्या कर भागा मजहर: पांच साल बाद ऐसे आया पुलिस के हाथ

Crime News: कानपुर में आउटसोर्सिंग से नौकरी लगवाने के नाम पर युवक से रकम लेने और आत्महत्या के मामले में पांच साल से फरार 10 हजार के इनामी मजहर अली को कल्याणपुर पुलिस ने संतकबीरनगर से गिरफ्तार किया। आरोपी को न्यायालय के आदेश पर जेल भेज दिया गया।
2 min read
Google source verification

कानपुर

image

Avanish Kumar

Sep 17, 2026

Kanpur News

पांच साल से फरार 10 हजार का इनामी मजहर गिरफ्तार। फोटो- Avanish Kumar

Kanpur Crime News: कानपुर में आउटसोर्सिंग के जरिए नौकरी लगवाने का झांसा देकर युवक से रकम लेने और उसकी आत्महत्या के मामले में पांच साल से फरार चल रहे 10 हजार रुपये के इनामी आरोपी मजहर अली (33) को कल्याणपुर पुलिस ने संतकबीरनगर से गिरफ्तार कर लिया। मुखबिर की सूचना और सर्विलांस की मदद से पुलिस ने बुधवार देर रात खलीलाबाद थाना क्षेत्र स्थित उसके घर के पास घेराबंदी कर उसे पकड़ा। गुरुवार को न्यायालय में पेश करने के बाद उसे जेल भेज दिया गया।

सुसाइड नोट में सामने आए थे आरोपियों के नाम

पुलिस के अनुसार, 14 जून 2021 को कल्याणपुर के सत्यम विहार, केशवपुरम स्थित मकान में यतींद्र कुमार तिवारी उर्फ नितिन (29) का शव मिला था। पिता दुर्गा प्रसाद तिवारी की तहरीर पर आत्महत्या के लिए उकसाने की रिपोर्ट दर्ज की गई थी। जांच के दौरान नितिन के पास से सुसाइड नोट मिला था। इसमें माया देवी, उसके पति राजकिशोर, मजहर अली समेत अन्य लोगों के नाम लिखे थे।

नौकरी नहीं लगी तो रुपये वापस मांगने लगा था युवक

पुलिस के मुताबिक, नितिन से आउटसोर्सिंग के जरिए नौकरी लगवाने के नाम पर रकम ली गई थी। नौकरी नहीं लगने पर वह आरोपियों से रुपये वापस करने का दबाव बना रहा था। इसी दौरान उसने आत्महत्या कर ली। घटना की जानकारी मिलने के बाद मजहर गिरफ्तारी के डर से फरार हो गया था।

पांच साल तक बदलता रहा ठिकाने और पहचान

मजहर की गिरफ्तारी नहीं होने पर पुलिस ने उस पर 10 हजार रुपये का इनाम घोषित किया था। पुलिस लगातार उसकी तलाश में जुटी थी। बुधवार को सर्विलांस और मुखबिर से सूचना मिली कि वह संतकबीरनगर के खलीलाबाद थाना क्षेत्र के बिटवा मोहल्ला, मोतीनगर (रोशन नगर) स्थित अपने घर आने वाला है। पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर घेराबंदी की और घर के पास पहुंचते ही उसे गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में मजहर ने पुलिस को बताया कि वर्ष 2021 में नितिन से नौकरी लगवाने के नाम पर रुपये लिए गए थे, लेकिन नौकरी नहीं लग सकी। नितिन लगातार रकम वापस करने का दबाव बना रहा था। उसकी आत्महत्या की जानकारी मिलने पर जेल जाने के डर से वह उसी दिन फरार हो गया था। पुलिस के अनुसार, वह पिछले पांच वर्षों से अलग-अलग जगहों पर पहचान बदलकर रह रहा था।

मामले में यह तीसरी गिरफ्तारी

पुलिस माया देवी और उसके पति राजकिशोर को पहले ही गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। एसीपी कल्याणपुर दिलीप कुमार सिंह ने बताया कि मजहर अली की गिरफ्तारी इस मामले में तीसरी है। 10 हजार रुपये के इनामी आरोपी को न्यायालय में पेश करने के बाद जेल भेज दिया गया है। मामले की विवेचना अभी जारी है।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

#Crime

Updated on:

17 Sept 2026 06:24 pm

Published on:

17 Sept 2026 06:24 pm

Hindi News / UP News / नौकरी का झांसा देकर युवक से लिए रुपये, हत्या कर भागा मजहर: पांच साल बाद ऐसे आया पुलिस के हाथ

बड़ी खबरें

View All

यूपी न्यूज

ट्रेंडिंग

विवेक तिवारी हत्याकांड: प्रशांत चौधरी दोषी करार, संदीप सिंह बरी; 21 सितंबर को फैसला, जानिए क्या था 8 साल पुराना मामला

Vivek Tiwari Murder Case, Prashant Chaudhary, Lucknow Court Verdict, Apple Manager Killed, UP News, Lucknow Court
लखनऊ

दूसरी लव मैरिज से भड़का पति, बेटे संग मिलकर पत्नी को उतारा मौत के घाट: वारदात के बाद घर में ताला लगाकर पूरा परिवार फरार

crime news
लखनऊ

Balrampur News: दिव्यांग बच्चों के लिए बड़ी पहल, 40 बच्चों को मिले ऐसे सहायक उपकरण, आसान होगी पढ़ाई और जिंदगी

Gonda
बलरामपुर

Deputy CM Brajesh Pathak: ‘पइसो चाही त हो जाई, पइसा न लगी’ बुजुर्ग महिला से अवधी में बोले ब्रजेश पाठक, VIDEO हो रहा वायरल

Brajesh Pathak Video
लखनऊ

Balrampur: बच्चों का जन्म प्रमाणपत्र बनवाने के लिए अब नहीं काटने होंगे दफ्तरों के चक्कर, DM ने शुरू कराया अभियान

gonda news
बलरामपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.