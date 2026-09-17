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Balrampur News: दिव्यांग बच्चों के लिए बड़ी पहल, 40 बच्चों को मिले ऐसे सहायक उपकरण, आसान होगी पढ़ाई और जिंदगी

Balrampur News: सेवा संकल्प अभियान के तहत बचपन डे केयर सेंटर में 40 दिव्यांग बच्चों को निःशुल्क सहायक उपकरण बांटे गए। जिला पंचायत अध्यक्ष आरती तिवारी ने 25 हियरिंग मशीन, 10 एमआर किट और 5 स्मार्ट केन वितरित किए। जानिए कार्यक्रम की पूरी जानकारी।
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बलरामपुर

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Mahendra Tiwari

Sep 17, 2026

Gonda

दिव्यांग बच्चों को मिले सहायक उपकरण फोटो सोर्स सूचना विभाग

Balrampur News: बलरामपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस पर शुरू हुए सेवा संकल्प अभियान के तहत दिव्यांग बच्चों के लिए विशेष पहल की गई। बचपन डे केयर सेंटर में आयोजित कार्यक्रम में जिला पंचायत अध्यक्ष आरती तिवारी ने 40 दिव्यांग बच्चों को निःशुल्क सहायक उपकरण बांटे। इनमें 25 हियरिंग मशीन, 10 एमआर किट और 5 स्मार्ट केन शामिल हैं। उपकरण पाकर बच्चों और अभिभावकों के चेहरे पर खुशी नजर आई।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस के अवसर पर शुरू हुए सेवा संकल्प अभियान के तहत जिले में दिव्यांग बच्चों के लिए सहायक उपकरण वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा संचालित बचपन डे केयर सेंटर में गुरुवार को आयोजित कार्यक्रम में जिला पंचायत अध्यक्ष आरती तिवारी ने 40 दिव्यांग बच्चों को निःशुल्क उपकरण प्रदान किए।

40 बच्चों को मिली मदद

कार्यक्रम में बच्चों की अलग-अलग जरूरतों को ध्यान में रखते हुए सहायक उपकरण बांटे गए। इनमें 25 हियरिंग मशीन, 10 एमआर किट और 5 स्मार्ट केन शामिल हैं। उपकरण मिलने के बाद बच्चों और उनके अभिभावकों में उत्साह देखने को मिला। विभाग की ओर से उपलब्ध कराए गए इन उपकरणों का उद्देश्य विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को दैनिक जीवन में सुविधा देना और उनके विकास में सहयोग करना है।

सुनने और संवाद में मदद करेगी हियरिंग मशीन

श्रवण दिव्यांग बच्चों को दी गई हियरिंग मशीन सुनने और संवाद स्थापित करने में सहायक होगी। इससे बच्चों को आसपास की आवाजों को समझने तथा शिक्षा और प्रशिक्षण की गतिविधियों में भाग लेने में मदद मिल सकती है। वहीं, एमआर किट विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के प्रशिक्षण, सीखने और कौशल विकास के लिए उपयोगी होगी। दृष्टिबाधित बच्चों को दी गई स्मार्ट केन उनके आवागमन को आसान और सुरक्षित बनाने में सहयोग करेगी।

जिला पंचायत अध्यक्ष ने बढ़ाया बच्चों का उत्साह

जिला पंचायत अध्यक्ष आरती तिवारी ने कहा कि दिव्यांग बच्चों को आवश्यक सुविधाएं और अवसर उपलब्ध कराकर उन्हें समाज की मुख्यधारा से जोड़ना बेहद जरूरी है। सहायक उपकरण बच्चों की दैनिक चुनौतियों को कम करने के साथ उनके आत्मविश्वास और क्षमताओं के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने बच्चों का उत्साहवर्धन करते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। साथ ही अभिभावकों से बच्चों की शिक्षा, प्रशिक्षण और कौशल विकास पर विशेष ध्यान देने का आह्वान किया।

सेवा संकल्प अभियान के तहत सशक्तिकरण पर जोर

प्रधानमंत्री के जन्मदिवस से शुरू हुए सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत आयोजित यह कार्यक्रम दिव्यांगजन के सम्मान, सशक्तिकरण और आत्मनिर्भरता की दिशा में पहल रहा। अभियान के माध्यम से पात्र व्यक्तियों तक जनकल्याणकारी योजनाओं और सेवाओं का लाभ पहुंचाने पर जोर दिया जा रहा है। बचपन डे केयर सेंटर में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा, प्रशिक्षण और आवश्यक सहयोग प्रदान किया जाता है। सहायक उपकरण वितरण का उद्देश्य बच्चों को अधिक सुगम जीवन, आत्मविश्वास और आगे बढ़ने के अवसर उपलब्ध कराना है।

प्रभारी मंत्री बोले- यदि संजय निषाद को दर्द होगा तो दवा ढूंढ रहे होंगे, फिलहाल मुझे कोई दर्द नहीं ना ही मैं दवा ढूंढ रहा हूं

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Updated on:

17 Sept 2026 05:18 pm

Published on:

17 Sept 2026 05:17 pm

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