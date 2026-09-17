Balrampur News: दिव्यांग बच्चों के लिए बड़ी पहल, 40 बच्चों को मिले ऐसे सहायक उपकरण, आसान होगी पढ़ाई और जिंदगी

प्रधानमंत्री के जन्मदिवस से शुरू हुए सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत आयोजित यह कार्यक्रम दिव्यांगजन के सम्मान, सशक्तिकरण और आत्मनिर्भरता की दिशा में पहल रहा। अभियान के माध्यम से पात्र व्यक्तियों तक जनकल्याणकारी योजनाओं और सेवाओं का लाभ पहुंचाने पर जोर दिया जा रहा है। बचपन डे केयर सेंटर में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा, प्रशिक्षण और आवश्यक सहयोग प्रदान किया जाता है। सहायक उपकरण वितरण का उद्देश्य बच्चों को अधिक सुगम जीवन, आत्मविश्वास और आगे बढ़ने के अवसर उपलब्ध कराना है।