Balrampur: बच्चों का जन्म प्रमाणपत्र बनवाने के लिए अब नहीं काटने होंगे दफ्तरों के चक्कर, DM ने शुरू कराया अभियान

बलरामपुर जिले में बच्चों के जन्म प्रमाणपत्र बनवाने के लिए विद्यालय स्तर से अभियान चलाया जाएगा। जिलाधिकारी डॉ. विपिन कुमार जैन ने इस संबंध में अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं। इसके तहत जिले के सभी ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों की जानकारी जुटाई जाएगी। प्रधानाध्यापक और प्रभारी प्रधानाध्यापक अपने विद्यालय में ऐसे छात्र-छात्राओं की सूची तैयार करेंगे। जिनका जन्म प्रमाणपत्र किसी कारण से अब तक नहीं बन पाया है। इसके बाद बच्चों के अभिभावकों से जरूरी दस्तावेज लिए जाएंगे। इन्हीं अभिलेखों के आधार पर जन्म प्रमाणपत्र बनवाने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी।