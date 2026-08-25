25 अगस्त 2026,

मंगलवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Youth Protest

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

बलरामपुर

Raksha Bandhan 2026: बलरामपुर की चार छात्राएं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को बांधेंगी राखी, राष्ट्रपति भवन से मिला खास न्योता

Raksha Bandhan 2026: बलरामपुर के तुलसीपुर की चार छात्राओं को राष्ट्रपति भवन से खास न्योता मिला है। रक्षाबंधन पर छात्राएं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को राखी बांधेंगी। 28 अगस्त को राष्ट्रपति भवन में उनकी मुलाकात होगी। छात्राएं देवीपाटन मंदिर और गोरखनाथ मंदिर में दर्शन के बाद नई दिल्ली रवाना होंगी।
2 min read
Google source verification

बलरामपुर

image

Mahendra Tiwari

Aug 25, 2026

balrampur

मिथलेश नाथ योगी के साथ छात्राएं फोटो सोर्स पत्रिका

Raksha Bandhan 2026: बलरामपुर जिले के तुलसीपुर की चार छात्राओं को इस रक्षाबंधन पर देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को राखी बांधने का विशेष अवसर मिला है। राष्ट्रपति भवन से मिले आमंत्रण के बाद आदिशक्ति मां पाटेश्वरी पब्लिक स्कूल की छात्राएं नई दिल्ली रवाना हुई हैं। छात्राएं 28 अगस्त को राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को रक्षासूत्र बांधकर उनका आशीर्वाद लेंगी। इस उपलब्धि से विद्यालय और पूरे जिले में खुशी का माहौल है।

बलरामपुर जिले के तुलसीपुर क्षेत्र स्थित आदिशक्ति मां पाटेश्वरी पब्लिक स्कूल की चार छात्राओं के लिए रक्षाबंधन इस बार बेहद खास होने जा रहा है। राष्ट्रपति भवन से विशेष आमंत्रण मिलने के बाद छात्राएं देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को राखी बांधने के लिए नई दिल्ली रवाना हुई हैं। 28 अगस्त को छात्राएं राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति से मुलाकात करेंगी। उन्हें रक्षासूत्र बांधकर आशीर्वाद प्राप्त करेंगी। राष्ट्रपति से मुलाकात से पहले छात्राएं शक्ति पीठ देवीपाटन मंदिर पहुंचीं। यहां उन्होंने पीठाधीश्वर मिथिलेश नाथ योगी महाराज से मुलाकात की। छात्राओं ने मां पाटेश्वरी का पूजन-अर्चन कर आशीर्वाद लिया। इस दौरान विद्यालय के प्रधानाचार्य डॉ. डीपी सिंह और अध्यापिका अनीता गुप्ता भी उनके साथ मौजूद रहीं।

इन चार छात्राओं को मिला गौरव

राष्ट्रपति को राखी बांधने वाली छात्राओं में कक्षा 12 की प्रगति पाठक, कक्षा 10 की हर्षिता यादव, कक्षा 12 की प्रस्तुति गुप्ता और कक्षा 9 की अनुष्का पांडेय शामिल हैं। छात्राओं के दिल्ली रवाना होने से पहले विद्यालय परिवार में उत्साह का माहौल रहा। विद्यालय प्रबंधन के अनुसार छात्राओं का दल 26 अगस्त को गोरखपुर स्थित गोरखनाथ मंदिर भी जाएगा। यहां वे महायोगी गुरु गोरखनाथ का पूजन-अर्चन कर आशीर्वाद लेंगी। इसके बाद छात्राएं गोरखपुर से नई दिल्ली के लिए रवाना होंगी।

पूरे जनपद के लिए गौरव का अवसर

सीमावर्ती और ग्रामीण अंचल के विद्यालय की छात्राओं को देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर आसीन राष्ट्रपति से मिलने और उन्हें राखी बांधने का अवसर मिलना क्षेत्र के लिए गौरव की बात है। प्रधानाचार्य डॉ. डीपी सिंह ने इसे विद्यालय परिवार के साथ-साथ पूरे बलरामपुर जिले के लिए ऐतिहासिक उपलब्धि बताया। छात्राओं के राष्ट्रपति भवन पहुंचने और राष्ट्रपति को राखी बांधने को लेकर जिले के लोगों में भी उत्सुकता है।

Gonda News: जज को फोन करना IAS अधिकारी को पड़ा महंगा, हाईकोर्ट सख्त,अवमानना का चलेगा मुकदमा

ये भी पढ़ें
gonda

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

25 Aug 2026 08:21 pm

Published on:

25 Aug 2026 08:21 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Balrampur / Raksha Bandhan 2026: बलरामपुर की चार छात्राएं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को बांधेंगी राखी, राष्ट्रपति भवन से मिला खास न्योता

बड़ी खबरें

View All

बलरामपुर

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

Sugar Rate: चीनी खरीदने वालों के लिए राहत! 10 दिन में 450 रुपया तक गिरा थोक भाव, जानें नया रेट

gonda
बलरामपुर

बलरामपुर के थारू संग्रहालय ने रचा इतिहास, अंतरराष्ट्रीय पर्यटन अवॉर्ड के फाइनल में शामिल

Balrampur news
बलरामपुर

बलरामपुर हादसा: एक पल में उजड़ गए दो घर, NH-730 पर कार-बाइक की भीषण टक्कर में दो युवकों की मौत

Balrampur accident
बलरामपुर

UP Government Scheme: 72 हजार सालाना मदद, लाखों की सब्सिडी घर बैठे इलाज! पशुपालकों के लिए खुला सरकारी खजाना

पशुपालकों को दी गई गाय फोटो सोर्स सूचना विभाग
बलरामपुर

4 लोगों के मौत के केस में परतें खुलीं! 29 लाख का विवाद केंद्र में; बलरामपुर मर्डर केस में सामने आया ताजा अपडेट

balrampur debt tragedy how rs 29 lakh loan led to four family members deaths
बलरामपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.