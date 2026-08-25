Raksha Bandhan 2026: बलरामपुर की चार छात्राएं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को बांधेंगी राखी, राष्ट्रपति भवन से मिला खास न्योता

बलरामपुर जिले के तुलसीपुर क्षेत्र स्थित आदिशक्ति मां पाटेश्वरी पब्लिक स्कूल की चार छात्राओं के लिए रक्षाबंधन इस बार बेहद खास होने जा रहा है। राष्ट्रपति भवन से विशेष आमंत्रण मिलने के बाद छात्राएं देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को राखी बांधने के लिए नई दिल्ली रवाना हुई हैं। 28 अगस्त को छात्राएं राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति से मुलाकात करेंगी। उन्हें रक्षासूत्र बांधकर आशीर्वाद प्राप्त करेंगी। राष्ट्रपति से मुलाकात से पहले छात्राएं शक्ति पीठ देवीपाटन मंदिर पहुंचीं। यहां उन्होंने पीठाधीश्वर मिथिलेश नाथ योगी महाराज से मुलाकात की। छात्राओं ने मां पाटेश्वरी का पूजन-अर्चन कर आशीर्वाद लिया। इस दौरान विद्यालय के प्रधानाचार्य डॉ. डीपी सिंह और अध्यापिका अनीता गुप्ता भी उनके साथ मौजूद रहीं।