UP Crime: बलरामपुर में शादी का वादा कर युवती से दुराचार का आरोप, शिकायत करने पर जान से मारने की दी धमकी

UP Crime: बलरामपुर के कोतवाली देहात क्षेत्र में एक युवती ने गांव के ही एक युवक पर शादी का झांसा देकर करीब एक साल तक दुराचार करने का आरोप लगाया है। पीड़िता का कहना है कि इस दौरान आरोपी लगातार उससे शादी का वादा करता रहा। जब वह प्रेग्नेंट हुई तो आरोपी ने कथित तौर पर अबॉर्शन की दवा खिलाने के लिए दी। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी मोहम्मद राशिद उर्फ कून के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और मेडिकल रिपोर्ट समेत अन्य साक्ष्यों को जांच में शामिल किया जा रहा है।