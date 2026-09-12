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UP Crime: बलरामपुर में शादी का वादा कर युवती से दुराचार का आरोप, शिकायत करने पर जान से मारने की दी धमकी

UP Crime: बलरामपुर में एक युवती ने गांव के युवक पर शादी का झांसा देकर करीब एक साल तक दुराचार करने का आरोप लगाया है। जानिए पूरा मामला क्या है?
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बलरामपुर

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Harshul Mehra

Sep 12, 2026

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बलरामपुर में युवती के साथ दुराचार करने का आरोप। फोटो सोर्स-Ai

UP Crime: बलरामपुर के कोतवाली देहात क्षेत्र में एक युवती ने गांव के ही एक युवक पर शादी का झांसा देकर करीब एक साल तक दुराचार करने का आरोप लगाया है। पीड़िता का कहना है कि इस दौरान आरोपी लगातार उससे शादी का वादा करता रहा। जब वह प्रेग्नेंट हुई तो आरोपी ने कथित तौर पर अबॉर्शन की दवा खिलाने के लिए दी। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी मोहम्मद राशिद उर्फ कून के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और मेडिकल रिपोर्ट समेत अन्य साक्ष्यों को जांच में शामिल किया जा रहा है।

शादी का भरोसा देकर बनाए संबंध

पीड़िता के मुताबिक, आरोपी युवक पिछले करीब 1 साल से उसे शादी करने का भरोसा दे रहा था। इसी दौरान दोनों की कई बार मुलाकात हुई और उनके बीच संबंध बने। युवती का आरोप है कि आरोपी ने हर बार शादी का भरोसा दिलाकर उसे संबंध बनाने के लिए राजी किया। कुछ समय बाद जब उसे अपनी प्रेग्नेंसी के बारे में पता चला तो उसने इसकी जानकारी युवक को दी।

प्रेग्नेंट होने पर अबॉर्शन की दवा देने का आरोप

युवती का आरोप है कि प्रेग्नेंसी की जानकारी मिलने के बाद आरोपी ने अपने दोस्तों के जरिए उसे अबॉर्शन की दवा भिजवाई। कथित तौर पर युवक ने युवती से दवा खाने के लिए कहा। पीड़िता के अनुसार, आरोपी ने उस समय भी उसे भरोसा दिलाया कि वह कुछ साल बाद उससे शादी कर लेगा। इसी भरोसे के चलते वह उसकी बात मानती रही।

शादी से मुकरने और धमकी देने का आरोप

पीड़िता का कहना है कि बाद में आरोपी ने शादी करने से इनकार कर दिया। आरोप है कि युवक ने उसे धमकाते हुए कहा कि वह उससे शादी नहीं करेगा। युवती ने यह भी आरोप लगाया कि पुलिस या किसी अन्य अधिकारी से शिकायत करने पर उसे जान से मारने की धमकी दी गई। शिकायत के अनुसार, 20 जुलाई 2026 को आरोपी ने उसका मोबाइल नंबर ब्लॉक कर दिया और घर छोड़कर चला गया।

मां के साथ आरोपी के घर पहुंची पीड़िता

पीड़िता के मुताबिक, 1 सितंबर 2026 को शाम करीब 5 बजे वह अपनी मां के साथ आरोपी के घर पहुंची। वहां उसने युवक की मां को पूरी घटना की जानकारी दी। युवती का आरोप है कि आरोपी की मां ने मामले को आगे नहीं बढ़ाने के बदले पैसे देने की बात कही। साथ ही, शिकायत करने पर गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी देने का भी आरोप लगाया गया है।

पुलिस ने दर्ज किया मामला, जांच जारी

पीड़िता की शिकायत के आधार पर पुलिस ने मोहम्मद राशिद उर्फ कून के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस का कहना है कि शिकायत में लगाए गए आरोपों की जांच की जा रही है। जांच के दौरान मेडिकल रिपोर्ट और अन्य उपलब्ध साक्ष्यों को भी देखा जा रहा है। पुलिस के मुताबिक, जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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Updated on:

12 Sept 2026 03:42 pm

Published on:

12 Sept 2026 03:42 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Balrampur / UP Crime: बलरामपुर में शादी का वादा कर युवती से दुराचार का आरोप, शिकायत करने पर जान से मारने की दी धमकी

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