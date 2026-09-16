विनीत मिनोचा हत्याकांड: कानपुर दवा कारोबारी हत्याकांड में नया मोड़, वसीयत से बहू शालू का नाम था बाहर

पुलिस के मुताबिक, विनीत मिनोचा ने वर्ष 2022 में रजिस्टर्ड वसीयत कराई थी। इसमें पत्नी पुनीता, बेटे सुब्रत और बेटी शुभानी को संपत्ति में हिस्सेदार बनाया गया था। पुलिस को कानपुर और गाजियाबाद में विनीत की कई संपत्तियों की जानकारी मिली है। इनमें बिरहाना रोड के फ्लैट और कैनाल रोड की संपत्ति भी शामिल है। पुलिस अब यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि वसीयत में बहू का नाम नहीं होने और संपत्ति के बंटवारे का इस हत्या की साजिश से कोई कनेक्शन है या नहीं। पुलिस के मुताबिक, सुब्रत पर ऑनलाइन क्रेडिट और दूसरी देनदारियां होने के संकेत भी मिले हैं। इस पहलू की भी जांच की जा रही है।