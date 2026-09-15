‘रात भर पट्टे से मारा’, पुलिस से भिड़े सपा विधायक, बोले- कुर्सी पर कोई पुरुष बैठा होता तो दो-दो हाथ कर लिया होता

अमिताभ बाजपेई का आरोप है कि युवक को पुलिस ने पट्टे से पीटा। उन्होंने कहा कि जब वह अमन अग्रवाल के बारे में जानकारी लेने चौकी पहुंचे तो वहां उन्हें पट्टा मिला। विधायक ने बताया कि अमन ने पुलिस पर उसी पट्टे से पीटने का आरोप लगाया। अमिताभ ने बताया कि जब उन्होंने पुलिसकर्मियों से पिटाई की वजह पूछी तो चौकी प्रभारी ने कथित तौर पर कहा कि पांच हजार रुपये और दो चांदी के सिक्कों की बरामदगी दिखाकर उसे फंसा देते हैं। इसके बाद विधायक पांच हजार रुपये और दो चांदी के सिक्के लेकर धरने पर बैठ गए।