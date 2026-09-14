कानपुर में दहशत फैलाने वाले बेल्ट गैंग का मुख्य आरोपी रबाड़ा गिरफ्तार, स्कूली बच्चों से करता था वसूली, पैसे न देने पर पीटता था

गैंग से जुड़े एक मामले में शराब पार्टी के लिए पैसे नहीं देने पर एक युवक को बंधक बनाकर निर्वस्त्र करने का आरोप है। इसके बाद उसे बेल्ट और जूतों से बेरहमी से पीटा गया। इस पूरी मारपीट का वीडियो भी बनाया गया और उसे सोशल मीडिया पर वायरल किया गया। गैंग के सदस्य अपनी दबंगई के वीडियो सोशल मीडिया पर डालते थे। आरोप है कि ऐसा इलाके में डर बनाए रखने और अपना वर्चस्व दिखाने के लिए किया जाता था। लगातार सामने आ रही शिकायतों के बाद बर्रा पुलिस ने गैंग के खिलाफ कार्रवाई तेज की।