10 सितंबर 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

कानपुर

21 दिनों में 330 कॉल और मर्डर वाले दिन 14 बार बातचीत! कानपुर कारोबारी हत्याकांड में बहू और बेटे की कॉल डिटेल से खुलासा

Kanpur Murder Case: कानपुर के करोड़पति कारोबारी हत्याकांड में सीडीआर (CDR) से बड़ा खुलासा हुआ है। बहू और उसके पति ने 21 दिनों में पूर्व नौकर को 330 कॉल की थीं, जिसमें से 14 कॉल हत्या वाले दिन ही की गई थीं। पूरी रिपोर्ट पढ़ें...
2 min read
Google source verification

कानपुर

image

Shaitan Prajapat

Sep 10, 2026

Kanpur Medicine Trader Murder Vineet Minocha Murder

कानपुर दवा व्यापारी की बहू (photo- x @PayallSingh13)

Kanpur Millionaire Murder Case:उत्तर प्रदेश के कानपुर में फार्मास्यूटिकल व्यवसायी विनीत मिनोचा की हत्या के मामले में पुलिस को अहम सबूत मिले हैं। कॉल रिकॉर्ड्स से पता चला है कि उनकी बहू शालू, बेटा सुब्रत और पूर्व घरेलू सहायक विशाल गौतम हत्या से पहले 21 दिनों में 330 बार बातचीत कर चुके थे। हत्या वाले दिन अकेले शालू और विशाल के बीच 14 बार बात हुई।

कॉल डिटेल में चौंकाने वाले आंकड़े

जांच में सामने आया कि इन 330 कॉल्स में करीब 30 कॉल्स शालू से जुड़ी थीं, जबकि करीब 300 कॉल्स सुब्रत की थीं। विशाल ने चैट इतिहास मिटाने की कोशिश की, लेकिन व्हाट्सएप कॉल रिकॉर्ड्स बरामद हो गए। पुलिस का कहना है कि शालू ने करीब तीन महीने पहले से हत्या की योजना बनाई थी। उन्होंने विशाल से धीरे-धीरे रिश्ता बनाया, उनकी तारीफ की और रिश्ते की स्थिति पूछी।

सीसीटीवी विवाद और हत्या का आरोप

पुलिस का आरोप है कि शालू ने सीसीटीवी कैमरों के विवाद को लेकर विशाल को छह लाख रुपये में हत्या के लिए काम पर रखा। उन्होंने मूल चाबी देकर डुप्लीकेट बनवाई और परिवार के बाहर रहने की जानकारी दी। विशाल ने राजकिशोर (30) को साथ लिया। 5 सितंबर को दोनों दवा डिलीवरी वाले बनकर फ्लैट में घुसे, बेडरूम में छिपे और दिल का दौरा दिखाने के लिए गला दबाने की योजना बनाई। जब मिनोचा रात करीब 10:55 बजे लौटे और उन्हें देख लिया, तो उन पर हमला कर दिया गया। पोस्टमॉर्टम में 26 छुरे के घाव मिले।

गिरफ्तारी और आगे की जांच

सीसीटीवी फुटेज और कॉल रिकॉर्ड्स की मदद से साजिश का पता चला। विशाल और राजकिशोर 6 सितंबर को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार हुए। शालू अगली रात गिरफ्तार होकर न्यायिक हिरासत में भेजी गईं। पुलिस अभी सुब्रत की भूमिका की जांच कर रही है।

घटना के बाद पांच साल के बेटे की राहत खराब

परिवार के अनुसार शालू के पांच वर्षीय बेटे की हालत खराब हो गई है। वह कम खाता-पीता है, ठीक से नहीं सोता और डरकर जाग जाता है। मां और दादा को बार-बार याद करता है। लड़का दादा से बहुत जुड़ा था, जिन्होंने पिछले जन्मदिन पर उसे साइकिल गिफ्ट की थी। मामला अदालत में आगे बढ़ेगा। पुलिस साजिश के सभी पहलुओं की जांच जारी रखेगी। यह घटना परिवार के अंदर कथित साजिश और बार-बार संपर्क के सबूतों को उजागर करती है।

ससुर की हत्या और बहू मना रही थी जश्न! कानपुर से सामने आया बहू शालू का डांस करते हुए वीडियो

ये भी पढ़ें
Kanpur Medicine Trader Murder Vineet Minocha Murder

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

10 Sept 2026 05:58 pm

Published on:

10 Sept 2026 05:58 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Kanpur / 21 दिनों में 330 कॉल और मर्डर वाले दिन 14 बार बातचीत! कानपुर कारोबारी हत्याकांड में बहू और बेटे की कॉल डिटेल से खुलासा

बड़ी खबरें

View All

कानपुर

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

व्हाट्सएप चैट लीक होने से बेनकाब हुई ‘कातिल बहू’, ऐसे रचा करोड़पति ससुर के मर्डर का प्लान

Kanpur Murder Case Vinīt Manocha Murder विनीत मिनोचा हत्याकांड
कानपुर

ससुर की हत्या और बहू मना रही थी जश्न! कानपुर से सामने आया बहू शालू का डांस करते हुए वीडियो

Kanpur Medicine Trader Murder Vineet Minocha Murder
कानपुर

ससुर की हत्या के लिए बहू ने रची 3 साजिशें, A और B फेल C प्लान में हुआ कत्ल, सुपारी किलर के बयान ने खोली पूरी साजिश

Kanpur Medicine Trader Murder Vineet Minocha Murder
कानपुर

Inside Story: ‘6 लाख दूंगी’, ससुर के कत्ल की सुपारी नौकर को दी! कानपुर के कारोबारी की हत्या केस में खुलासा

Kanpur Murder Case Vinīt Manocha Murder विनीत मिनोचा हत्याकांड
कानपुर

Kanpur Case: 330 कॉल में क्या बात हुई? बहू-नौकर के फोन कनेक्शन ने खोली नई परत, 21 दिन पहले शुरू हो गई थी ससुर के कत्ल की तैयारी?

Kanpur Murder Case Vinīt Manocha Murder विनीत मिनोचा हत्याकांड
कानपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.