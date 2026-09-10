21 दिनों में 330 कॉल और मर्डर वाले दिन 14 बार बातचीत! कानपुर कारोबारी हत्याकांड में बहू और बेटे की कॉल डिटेल से खुलासा

पुलिस का आरोप है कि शालू ने सीसीटीवी कैमरों के विवाद को लेकर विशाल को छह लाख रुपये में हत्या के लिए काम पर रखा। उन्होंने मूल चाबी देकर डुप्लीकेट बनवाई और परिवार के बाहर रहने की जानकारी दी। विशाल ने राजकिशोर (30) को साथ लिया। 5 सितंबर को दोनों दवा डिलीवरी वाले बनकर फ्लैट में घुसे, बेडरूम में छिपे और दिल का दौरा दिखाने के लिए गला दबाने की योजना बनाई। जब मिनोचा रात करीब 10:55 बजे लौटे और उन्हें देख लिया, तो उन पर हमला कर दिया गया। पोस्टमॉर्टम में 26 छुरे के घाव मिले।