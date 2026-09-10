21 दिनों में 330 कॉल और मर्डर वाले दिन 14 बार बातचीत! कानपुर कारोबारी हत्याकांड में बहू और बेटे की कॉल डिटेल से खुलासा

कानपुर दवा व्यापारी की बहू (photo- x @PayallSingh13)
Kanpur Millionaire Murder Case:उत्तर प्रदेश के कानपुर में फार्मास्यूटिकल व्यवसायी विनीत मिनोचा की हत्या के मामले में पुलिस को अहम सबूत मिले हैं। कॉल रिकॉर्ड्स से पता चला है कि उनकी बहू शालू, बेटा सुब्रत और पूर्व घरेलू सहायक विशाल गौतम हत्या से पहले 21 दिनों में 330 बार बातचीत कर चुके थे। हत्या वाले दिन अकेले शालू और विशाल के बीच 14 बार बात हुई।
जांच में सामने आया कि इन 330 कॉल्स में करीब 30 कॉल्स शालू से जुड़ी थीं, जबकि करीब 300 कॉल्स सुब्रत की थीं। विशाल ने चैट इतिहास मिटाने की कोशिश की, लेकिन व्हाट्सएप कॉल रिकॉर्ड्स बरामद हो गए। पुलिस का कहना है कि शालू ने करीब तीन महीने पहले से हत्या की योजना बनाई थी। उन्होंने विशाल से धीरे-धीरे रिश्ता बनाया, उनकी तारीफ की और रिश्ते की स्थिति पूछी।
पुलिस का आरोप है कि शालू ने सीसीटीवी कैमरों के विवाद को लेकर विशाल को छह लाख रुपये में हत्या के लिए काम पर रखा। उन्होंने मूल चाबी देकर डुप्लीकेट बनवाई और परिवार के बाहर रहने की जानकारी दी। विशाल ने राजकिशोर (30) को साथ लिया। 5 सितंबर को दोनों दवा डिलीवरी वाले बनकर फ्लैट में घुसे, बेडरूम में छिपे और दिल का दौरा दिखाने के लिए गला दबाने की योजना बनाई। जब मिनोचा रात करीब 10:55 बजे लौटे और उन्हें देख लिया, तो उन पर हमला कर दिया गया। पोस्टमॉर्टम में 26 छुरे के घाव मिले।
सीसीटीवी फुटेज और कॉल रिकॉर्ड्स की मदद से साजिश का पता चला। विशाल और राजकिशोर 6 सितंबर को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार हुए। शालू अगली रात गिरफ्तार होकर न्यायिक हिरासत में भेजी गईं। पुलिस अभी सुब्रत की भूमिका की जांच कर रही है।
परिवार के अनुसार शालू के पांच वर्षीय बेटे की हालत खराब हो गई है। वह कम खाता-पीता है, ठीक से नहीं सोता और डरकर जाग जाता है। मां और दादा को बार-बार याद करता है। लड़का दादा से बहुत जुड़ा था, जिन्होंने पिछले जन्मदिन पर उसे साइकिल गिफ्ट की थी। मामला अदालत में आगे बढ़ेगा। पुलिस साजिश के सभी पहलुओं की जांच जारी रखेगी। यह घटना परिवार के अंदर कथित साजिश और बार-बार संपर्क के सबूतों को उजागर करती है।
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