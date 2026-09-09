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ससुर की हत्या और बहू मना रही थी जश्न! कानपुर से सामने आया बहू शालू का डांस करते हुए वीडियो

Kanpur Crime News: कानपुर में करोड़पति कारोबारी ससुर की हत्या करवाने वाली बहू शालू घटना के समय अपने दोस्तों के साथ पार्टी में डांस कर रही थी। सोशल मीडिया पर उसका वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है।
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कानपुर

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Shaitan Prajapat

Sep 09, 2026

Kanpur Medicine Trader Murder Vineet Minocha Murder

कानपुर दवा व्यापारी की बहू (photo- x @PayallSingh13)

Kanpur Crime News Father In Law Murder Bahu Shalu: कानपुर जिले में दवा कारोबारी विनीत मिनोचा की हत्या का मामला दिन-ब-दिन और पेचीदा होता जा रहा है। पुलिस जांच में उनकी बहू शालू को मुख्य साजिशकर्ता बताया जा रहा है। अब एक नया वीडियो सामने आया है, जिसमें शालू कथित हत्या के समय पार्टी में ‘तुम तो धोखेबाज हो’ गाने पर डांस करती नजर आ रही हैं। यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और पूरे मामले को और अधिक पेचीदा बना रहा है।

घर में हत्या, पार्टी में जश्न

कल्याणपुर स्थित रतन ऑर्बिट अपार्टमेंट के फ्लैट में शनिवार रात विनीत मिनोचा अकेले थे। तभी उनकी हत्या कर दी गई। पोस्टमार्टम में उनके शरीर पर चाकू के करीब 26 वार पाए गए। घर से कोई सामान चोरी नहीं हुआ। रविवार तड़के करीब तीन बजे बेटा सुब्रत, बहू शालू और छह साल का बच्चा घर लौटे। बेडरूम में विनीत की खून से लथपथ लाश पड़ी मिली। पुलिस के अनुसार, इसी दौरान शालू कॉस्मोजिन लाउंज में पार्टी में मौजूद थीं और डांस कर रही थीं।

छह लाख की सुपारी का आरोप

पुलिस जांच में सामने आया है कि शालू खर्चों और गतिविधियों पर लगाई गई पाबंदियों से नाराज थीं। उन्होंने कथित तौर पर पुराने नौकर विशाल गौतम को छह लाख रुपये की सुपारी देकर ससुर की हत्या की योजना रची। विशाल ने साथी राज किशोर के साथ मिलकर डुप्लीकेट चाबी से फ्लैट में प्रवेश किया और वारदात को अंजाम दिया। आरोप है कि शालू ने फोन पर हत्यारों को गाइड किया और गार्ड से कहा कि दोनों दवाइयां लेकर आए हैं, इसलिए उन्हें अंदर जाने दिया जाए।

नाटक किया रोने का

हत्या के बाद सुबह घर लौटकर शालू ने कथित तौर पर रोने का नाटक किया ताकि अपनी भूमिका छिपाई जा सके। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज, कॉल डिटेल, मोबाइल लोकेशन और पार्टी में मौजूद लोगों के बयान जुटाए। इन सबूतों के आधार पर विशाल गौतम और राज किशोर को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में उन्होंने शालू की भूमिका का खुलासा किया, जिसके बाद शालू को भी गिरफ्तार कर लिया गया।

जांच जारी, 30 से अधिक लोग हिरासत में

डीसीपी वेस्ट कासिम आब्दी ने शालू की गिरफ्तारी की पुष्टि की है। पुलिस अब कॉल डिटेल, लोकेशन और डिजिटल साक्ष्यों का मिलान कर रही है। सूत्रों के अनुसार, मामले में अब तक 30 से अधिक लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया जा चुका है।
फिलहाल शालू सहित सभी आरोपियों पर लगाए गए आरोप फिलहाल जांच का हिस्सा हैं। अदालत में दोष सिद्ध होने तक किसी को दोषी नहीं माना जा सकता।

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Updated on:

09 Sept 2026 07:20 pm

Published on:

09 Sept 2026 07:20 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Kanpur / ससुर की हत्या और बहू मना रही थी जश्न! कानपुर से सामने आया बहू शालू का डांस करते हुए वीडियो

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