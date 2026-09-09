ससुर की हत्या और बहू मना रही थी जश्न! कानपुर से सामने आया बहू शालू का डांस करते हुए वीडियो

Kanpur Crime News Father In Law Murder Bahu Shalu: कानपुर जिले में दवा कारोबारी विनीत मिनोचा की हत्या का मामला दिन-ब-दिन और पेचीदा होता जा रहा है। पुलिस जांच में उनकी बहू शालू को मुख्य साजिशकर्ता बताया जा रहा है। अब एक नया वीडियो सामने आया है, जिसमें शालू कथित हत्या के समय पार्टी में ‘तुम तो धोखेबाज हो’ गाने पर डांस करती नजर आ रही हैं। यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और पूरे मामले को और अधिक पेचीदा बना रहा है।