ससुर की हत्या के लिए बहू ने रची 3 साजिशें, A और B फेल C प्लान में हुआ कत्ल, सुपारी किलर के बयान ने खोली पूरी साजिश

पुलिस पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि दोनों करीब 74 मिनट तक विनीत के घर लौटने का इंतजार करते रहे। उन्हें आशंका थी कि अगर दरवाजा पूरी तरह बंद हो गया तो वे खुद अंदर फंस सकते हैं, इसलिए हैंडल पकड़कर खड़े रहने की बात भी सामने आई है। विनीत जब घर लौटे तो उन्होंने कपड़े बदले और खाना खाया। इसके बाद उन्होंने मिठाई खाई और पानी पिया। इसी दौरान उनकी नजर शालू के कमरे के हल्के खुले दरवाजे पर पड़ी। उन्हें कमरे के अंदर कुछ होने का शक हुआ। वह वहां पहुंचे और लाइट जला दी। पुलिस के मुताबिक, कमरे में दोनों युवकों को देखकर उन्होंने पूछा कि वे वहां क्या कर रहे हैं। इसी दौरान विशाल ने उन पर चाकू से हमला कर दिया। कारोबारी के गिरने के बाद दोनों वहां से निकल गए और अलग-अलग रास्तों से फरार हो गए।