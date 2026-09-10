व्हाट्सएप चैट लीक होने से बेनकाब हुई ‘कातिल बहू’, ऐसे रचा करोड़पति ससुर के मर्डर का प्लान

कानपुर दवा व्यापारी की बहू (photo- x @askrajeshsahu)
Kanpur Millionaire Murder Case: उत्तर प्रदेश के कानपुर में फार्मास्यूटिकल व्यवसायी विनीत मिनोचा की हत्या के मामले में पुलिस जांच से एक के बाद एक नए खुलासे हो रहे हैं। व्हाट्सएप चैट्स से पता चला है कि उनकी बहू शालू ने पूर्व कर्मचारी विशाल गौतम को हत्या के लिए उकसाया और प्रभावित किया। शालू, विशाल और एक अन्य आरोपी राजकिशोर को जेल भेज दिया गया है।
जांचकर्ताओं के अनुसार, शालू और विशाल के बीच व्हाट्सएप पर काफी समय से बातचीत चल रही थी। शुरुआत में विशाल नियमित रूप से गुड मॉर्निंग और गुड नाइट मैसेज भेजता था, लेकिन शालू जवाब नहीं देती थीं। करीब तीन महीने पहले शालू ने जवाब देना शुरू किया। उन्होंने विशाल की तारीफ करते हुए लिखा कि वह स्मार्ट हैं और पूछा कि क्या वे किसी रिश्ते में हैं तथा अभी तक शादी क्यों नहीं की। पुलिस का मानना है कि शालू ने इसी दौरान हत्या की योजना बनाई और विशाल को हत्या करने के लिए जानबूझकर प्रभावित किया।
हत्या के बाद विशाल ने शालू के साथ अपनी चैट हिस्ट्री मिटा दी, लेकिन व्हाट्सएप कॉल रिकॉर्ड्स पूरी तरह नहीं हटा सके। जांच में दोनों के बीच कई बार बातचीत के सबूत मिले। विशाल मिनोचा के बेटे से भी संपर्क में था, जिसमें हत्या वाले दिन भी बातचीत शामिल है। पुलिस ने बताया कि विशाल ने फ्लैट की डुप्लीकेट चाबी को अपार्टमेंट से कुछ दूरी पर फेंक दिया था। अधिकारी अदालत में उसकी कस्टडी लेने की मांग करेंगे ताकि चाबी बरामद की जा सके और आगे पूछताछ हो सके।
63 वर्षीय विनीत मिनोचा इंदिरानगर, कल्याणपुर स्थित रतन ऑर्बिट अपार्टमेंट में रहते थे। शनिवार देर रात उनकी हत्या कर दी गई। उनके बेटे और बहू एक पार्टी में गए थे और सुबह 4:13 बजे लौटे। तब उन्होंने कमरे में खून से लथपथ शरीर पाया। गर्दन पर गहरे घाव और 18 से अधिक तेज धार वाले घाव थे।
डीसीपी वेस्ट एसएम कासिम आबिदी ने बताया कि जांच में व्हाट्सएप संदेशों से शालू की भूमिका स्पष्ट हुई है। पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि साजिश कैसे रची गई और अन्य लोगों की भूमिका क्या थी। मामला अदालत में आगे बढ़ेगा और आरोपियों से और पूछताछ की जाएगी। यह घटना परिवार के अंदर की कथित साजिश और सोशल मीडिया चैट्स के जरिए हत्या की योजना का खुलासा करती है।
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