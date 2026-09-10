व्हाट्सएप चैट लीक होने से बेनकाब हुई ‘कातिल बहू’, ऐसे रचा करोड़पति ससुर के मर्डर का प्लान

जांचकर्ताओं के अनुसार, शालू और विशाल के बीच व्हाट्सएप पर काफी समय से बातचीत चल रही थी। शुरुआत में विशाल नियमित रूप से गुड मॉर्निंग और गुड नाइट मैसेज भेजता था, लेकिन शालू जवाब नहीं देती थीं। करीब तीन महीने पहले शालू ने जवाब देना शुरू किया। उन्होंने विशाल की तारीफ करते हुए लिखा कि वह स्मार्ट हैं और पूछा कि क्या वे किसी रिश्ते में हैं तथा अभी तक शादी क्यों नहीं की। पुलिस का मानना है कि शालू ने इसी दौरान हत्या की योजना बनाई और विशाल को हत्या करने के लिए जानबूझकर प्रभावित किया।