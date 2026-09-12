विनीत मिनोचा हत्याकांड के खुलेंगे राज? शालू से पूछे जाएंगे 100 सवाल, पुलिस तैयार कर रही लिस्ट

जांच में पुलिस को शालू और पूर्व कर्मचारी विशाल गौतम के बीच लगातार संपर्क के सबूत मिलने की बात कही गई है। पुलिस के मुताबिक 1 मई से 5 सितंबर यानी हत्या वाले दिन तक दोनों के बीच 309 बार फोन पर बातचीत हुई। इस दौरान 49 मैसेज भी भेजे गए, जिन्हें बाद में डिलीट कर दिया गया। अब जांच टीम इन डिलीट मैसेज का डेटा रिकवर करने की कोशिश कर रही है। पुलिस को आशंका है कि इन्हीं बातचीत और संदेशों से कथित साजिश की कड़ियां सामने आ सकती हैं। पुलिस का आरोप है कि शालू ने हत्या के लिए विशाल को छह लाख रुपये देने की बात तय की थी। विशाल और उसके साथी राज किशोर को भी गिरफ्तार किया जा चुका है। पुलिस के मुताबिक दोनों ने कथित तौर पर मिलकर वारदात को अंजाम दिया।