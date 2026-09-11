Vineet Manocha Murder Case: ‘जो लड़की चींटी नहीं मार सकती वो हत्या की साजिश कैसे करेगी?’, जेल गई शालू के भाई ने उठाए सवाल

Vineet Manocha Murder Case: उत्तर प्रदेश के कानपुर में दवा कारोबारी विनीत मनोचा की हत्या की सुपारी देने के आरोप में जेल भेजी गई उनकी बहू शालू के परिवार ने पुलिस की जांच और सामने आ रही खबरों पर सवाल उठाए हैं। शालू के भाई धीरज अरोड़ा ने अपनी बहन को बेगुनाह बताते हुए कहा कि वह इतनी सीधी-सादी थी कि अपना सीवी तक खुद नहीं बना पाती थी। ऐसे में उसके लिए हत्या की साजिश रचने की बात समझ से परे है। शालू के भाई धीरज अरोड़ा, बहन सोनिया मल्होत्रा और परिवार की ओर से पैरवी कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता शिवकांत दीक्षित ने मीडिया से बातचीत में पुलिस की थ्योरी पर सवाल उठाते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की। परिवार का कहना है कि मामले में अभी तक घटना का सिर्फ एक पहलू सामने आया है, जबकि दूसरा पक्ष सामने आना बाकी है।