Kanpur News: सुबह दुकान खोली तो काउंटर खाली मिला, 4.50 लाख लेकर सेल्समैन रात में ही फरार, मुकदमा दर्ज

सिद्धांत के अनुसार, 19 अगस्त की सुबह 6:14 बजे आशीष ने उन्हें संदेश भेजकर दुकान खोलने के लिए कहा। इसके बाद वह करीब 10 बजे पतरसा स्थित दुकान पहुंचे। दुकान खोलकर काउंटर की जांच की तो वहां रखी करीब 4.50 लाख रुपये की नकदी गायब मिली। नकदी गायब मिलने के बाद सिद्धांत ने तत्काल आशीष को फोन किया, लेकिन उसका मोबाइल बंद मिला। इसके बाद वह उसके घर पहुंचे। वहां परिजनों ने बताया कि आशीष 18 अगस्त की रात से ही घर से गायब है। इससे दुकान संचालक को उस पर बिक्री की रकम लेकर फरार होने का संदेह हुआ। सिद्धांत सिंह ने मामले की जानकारी पनकी पुलिस को देते हुए सेल्समैन के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। पुलिस ने तहरीर के आधार पर आशीष गुप्ता के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस यह भी पता लगाने में जुटी है कि दुकान से गायब हुई रकम वास्तव में कितनी थी और सेल्समैन की भूमिका क्या है।