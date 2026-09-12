UP Crime: सहारनपुर में युवती से मिलने गए युवक की पिटाई का आरोप, 5 लाख लेकर छोड़ने की बात

UP Crime: सहारनपुर के मिर्जापुर थाना क्षेत्र में प्रेम प्रसंग से जुड़ा एक मामला सामने आया है। कासिमपुर गांव में युवती से मिलने पहुंचे एक शादीशुदा युवक को उसके परिजनों द्वारा पकड़कर रस्सी से उल्टा लटकाने और मारपीट करने का आरोप है। घटना का एक वीडियो भी सामने आया है, जो सोशल मीडिया पर वायरल बताया जा रहा है। वीडियो वीभत्स होने की वजह से कॉपी में अटैच नहीं किया गया है। साथ ही वायरल वीडियो की पुष्टि पत्रिका न्यूज टीम नहीं करती है। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने मामले की जानकारी जुटानी शुरू कर दी है। हालांकि, युवक को किसने बांधा और मारपीट में कौन-कौन लोग शामिल थे, इसकी आधिकारिक पुष्टि जांच के बाद ही हो सकेगी।