Saharanpur Mosque Demolition: ‘कोर्ट में कागज बोलेंगे’, कांग्रेस नेता इमरान मसूद बोले- मस्जिद नहीं, दिल टूटा है

सांसद इमरान मसूद ने कहा कि यह मुद्दा राजनीति से जुड़ा नहीं है। उन्होंने कहा, ''मस्जिद नहीं, दिल टूटा है।” उन्होंने सहारनपुर की सामाजिक परंपरा का जिक्र करते हुए कहा कि यहां नफरत की कोई जगह नहीं है। इमरान मसूद ने कहा कि इस मामले में अदालत के अंदर दस्तावेज और साक्ष्य ही बोलेंगे। उन्होंने दावा किया कि पूरा मामला 2027 के विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखकर किया गया है। साथ ही आरोप लगाया कि मस्जिद से जुड़ी कमेटी को पर्याप्त समय नहीं दिया गया। उन्होंने कहा कि मामले में कानूनी लड़ाई आगे भी जारी रहेगी और जरूरत पड़ने पर इसे सुप्रीम कोर्ट तक ले जाया जाएगा।