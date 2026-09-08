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कौन हैं हुदा जरीवाला? सऊदी अरब में पली-बढ़ीं, AAP की रह चुकीं प्रवक्ता, अब सहारनपुर मस्जिद विवाद में गिरफ्तार

Huda Zariwala Arrested: हुदा जरीवाला सहारनपुर मस्जिद विवाद में CM योगी पर कथित आपत्तिजनक टिप्पणी के आरोप में गिरफ्तार हुई हैं। जानिए AAP की पूर्व प्रवक्ता और यूट्यूबर हुदा जरीवाला कौन हैं और उनका राजनीतिक-मीडिया सफर क्या रहा है।
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सहारनपुर

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Dimple Yadav

Sep 08, 2026

Huda Zariwala Saharanpur Huda Zariwala AAP

AAP की पूर्व प्रवक्ता हुदा जरीवाला संजय सिंह के साथ (photo- x @askshivaji27)

Huda Zariwala Arrested:सहारनपुर में कलेक्ट्रेट परिसर स्थित मस्जिद को हटाए जाने के बाद मामला सिर्फ प्रशासनिक कार्रवाई और राजनीतिक विरोध तक सीमित नहीं रहा। अब सामाजिक कार्यकर्ता और यूट्यूबर हुदा जरीवाला की गिरफ्तारी के बाद यह विवाद एक बार फिर चर्चा में है। पुलिस ने उनके खिलाफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रशासन को लेकर कथित आपत्तिजनक टिप्पणी करने के आरोप में कार्रवाई की है।

पुलिस के अनुसार, अधिवक्ता दुष्यंत सिंह की शिकायत के आधार पर हुदा जरीवाला के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। शिकायत में आरोप लगाया गया कि मस्जिद हटाए जाने की कार्रवाई को लेकर उन्होंने सोशल मीडिया और सार्वजनिक तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ कथित तौर पर अशोभनीय और भड़काऊ टिप्पणी की। इस मामले में सोशल मीडिया पर सामने आए वीडियो की सत्यता और उसमें कही गई बातों की जांच की जा रही है।

सर्किट हाउस में पुलिस से भी हुई थी बहस

हुदा जरीवाला सोमवार को सहारनपुर के सर्किट हाउस पहुंची थीं। यहां सपा प्रतिनिधिमंडल के साथ जाने को लेकर उनकी पुलिसकर्मियों से कहासुनी हो गई। महिला पुलिसकर्मियों ने उन्हें वहां से हटाने की कोशिश की, जिसके बाद स्थिति बिगड़ने की बात सामने आई। पुलिस ने उन्हें हिरासत में लिया और बाद में मुख्यमंत्री के खिलाफ कथित टिप्पणी से जुड़ी शिकायत पर मुकदमा दर्ज किया गया। इसके बाद उनका शांतिभंग में चालान कर जेल भेज दिया गया। पुलिस का कहना है कि मामले में आगे की कार्रवाई उपलब्ध साक्ष्यों और जांच के आधार पर की जाएगी। यानी फिलहाल वायरल वीडियो में की गई कथित टिप्पणी की जांच इस पूरे मामले की अहम कड़ी है।

AAP की प्रवक्ता से पत्रकार और यूट्यूबर तक

हुदा जरीवाला की पहचान सिर्फ एक सोशल एक्टिविस्ट के तौर पर नहीं रही है। वह आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता भी रह चुकी हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान उन्होंने हरियाणा, पंजाब और दिल्ली में पार्टी के लिए प्रचार किया था। मीडिया से भी उनका पुराना जुड़ाव रहा है। उपलब्ध जानकारी के मुताबिक उन्होंने सऊदी टीवी चैनल-2 में न्यूज एंकर के तौर पर काम किया और बाद में BBC समेत अन्य मीडिया संस्थानों से जुड़ी रहीं। अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल में वह खुद को पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक, मीडिया पैनलिस्ट, पब्लिक स्पीकर और यूट्यूबर के तौर पर पेश करती हैं।

सऊदी अरब से जुड़ा है हुदा का बैकग्राउंड

हुदा ने अपने पुराने इंटरव्यू में बताया था कि उनका जन्म और शुरुआती पढ़ाई सऊदी अरब के रियाद में हुई। उनके मुताबिक, उनके पिता वहां रहते थे। वह सऊदी अरब के संस्कृति और सूचना मंत्रालय की रिसर्च टीम से जुड़े होने का दावा भी कर चुकी हैं। इस दावे को उनके स्वयं के परिचय/बयानों के रूप में ही देखा जाना चाहिए। उत्तर प्रदेश के अलग-अलग इलाकों में सामाजिक मुद्दों को लेकर सक्रिय रहने के बाद वह राजनीतिक गतिविधियों में भी नजर आईं। 2024 में चुनाव प्रचार के दौरान उनकी सक्रियता ने उन्हें राजनीतिक हलकों में भी पहचान दिलाई।

अब गिरफ्तारी के बाद फिर चर्चा में

सहारनपुर मस्जिद विवाद के बाद हुदा जरीवाला एक बार फिर सुर्खियों में हैं। इस बार वजह उनका राजनीतिक या सामाजिक बयान नहीं, बल्कि उसी विवाद से जुड़ी कथित टिप्पणी और उसके बाद हुई पुलिस कार्रवाई है। पुलिस वीडियो की जांच कर रही है और आगे की कार्रवाई जांच में सामने आने वाले साक्ष्यों के आधार पर होगी।

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Updated on:

08 Sept 2026 06:50 pm

Published on:

08 Sept 2026 06:49 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Saharanpur / कौन हैं हुदा जरीवाला? सऊदी अरब में पली-बढ़ीं, AAP की रह चुकीं प्रवक्ता, अब सहारनपुर मस्जिद विवाद में गिरफ्तार

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