कौन हैं हुदा जरीवाला? सऊदी अरब में पली-बढ़ीं, AAP की रह चुकीं प्रवक्ता, अब सहारनपुर मस्जिद विवाद में गिरफ्तार

हुदा जरीवाला सोमवार को सहारनपुर के सर्किट हाउस पहुंची थीं। यहां सपा प्रतिनिधिमंडल के साथ जाने को लेकर उनकी पुलिसकर्मियों से कहासुनी हो गई। महिला पुलिसकर्मियों ने उन्हें वहां से हटाने की कोशिश की, जिसके बाद स्थिति बिगड़ने की बात सामने आई। पुलिस ने उन्हें हिरासत में लिया और बाद में मुख्यमंत्री के खिलाफ कथित टिप्पणी से जुड़ी शिकायत पर मुकदमा दर्ज किया गया। इसके बाद उनका शांतिभंग में चालान कर जेल भेज दिया गया। पुलिस का कहना है कि मामले में आगे की कार्रवाई उपलब्ध साक्ष्यों और जांच के आधार पर की जाएगी। यानी फिलहाल वायरल वीडियो में की गई कथित टिप्पणी की जांच इस पूरे मामले की अहम कड़ी है।