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सहारनपुर में विवाहिता की शिकायत पर कार्रवाई, पति समेत 4 के खिलाफ केस दर्ज; दहेज के लिए प्रताड़ना का आरोप

Saharanpur Dowry Case: सहारनपुर में एक महिला ने ससुराल पक्ष पर दहेज में कार की मांग, मारपीट और मानसिक उत्पीड़न का आरोप लगाया है। महिला ने जेठ पर दुष्कर्म के प्रयास का भी आरोप लगाया। पुलिस ने पति समेत 4 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
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सहारनपुर

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Harshul Mehra

Sep 10, 2026

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सहारनपुर में दहेज के लिए मारपीट। फोटो सोर्स-Ai

Saharanpur Dowry Case: उत्तर प्रदेश के सहारनपुर के मंडी थाना क्षेत्र की एक महिला ने अपने ससुराल वालों पर दहेज में कार की मांग को लेकर प्रताड़ित करने और मारपीट करने का आरोप लगाया है। महिला का आरोप है कि उसे मानसिक रूप से भी परेशान किया गया। इसके अलावा उसने अपने जेठ पर कमरे में घुसकर अश्लील हरकतें करने और दुष्कर्म का प्रयास करने का आरोप लगाया है। महिला की शिकायत के आधार पर महिला थाना पुलिस ने गुरुवार सुबह पति समेत 4 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस अब शिकायत में लगाए गए आरोपों और घटनाक्रम से जुड़े तथ्यों की जांच कर रही है।

2023 में हुई थी महिला की शादी

पीड़िता के मुताबिक, उसकी शादी 1 अक्टूबर 2023 को पुराना चिलकाना अड्डा निवासी आदिल उर्फ आमिल के साथ मुस्लिम रीति-रिवाज से हुई थी। शादी के समय उसके मायके वालों ने अपनी क्षमता के अनुसार दहेज और घरेलू सामान दिया था। महिला का आरोप है कि शादी के बाद उसके ससुराल वाले दिए गए दहेज से संतुष्ट नहीं थे और अतिरिक्त दहेज में कार की मांग करने लगे। कार की मांग को लेकर उसके साथ लगातार मारपीट और मानसिक उत्पीड़न किया गया।

पति समेत 4 लोगों पर प्रताड़ित करने का आरोप

शिकायत में महिला ने अपने पति आदिल, जेठ फाजिल, ससुर आकिल और सास शबिया पर गाली-गलौज और मारपीट करने के आरोप लगाए हैं। महिला का कहना है कि ससुराल में उसके साथ नौकरानी जैसा व्यवहार किया जाता था। पीड़िता के अनुसार, कई बार मारपीट के बाद उसे घर से निकाल दिया गया। इसके बाद मायके वालों के समझाने और कुछ रकम देने के बाद वह दोबारा ससुराल लौट आती थी।

गर्भावस्था के दौरान भी परेशान करने का आरोप

महिला ने आरोप लगाया कि गर्भावस्था के दौरान भी उसके साथ कथित तौर पर मारपीट और उत्पीड़न किया गया। बाद में उसने एक बेटे को जन्म दिया। पीड़िता का आरोप है कि बच्चे के जन्म के बाद भी ससुराल वालों का व्यवहार नहीं बदला और कार की मांग को लेकर विवाद जारी रहा।

जेठ पर कमरे में घुसकर अश्लील हरकत करने का आरोप

महिला ने अपनी शिकायत में 14 मई 2026 की एक घटना का भी जिक्र किया है। उसके अनुसार, उस दिन उसका जेठ फाजिल उसके कमरे में घुस आया और दरवाजा बंद कर दिया। महिला का आरोप है कि जेठ ने उसके साथ जबरदस्ती और अश्लील हरकतें कीं तथा दुष्कर्म का प्रयास किया। पीड़िता ने विरोध करते हुए शोर मचाया, जिसके बाद वह किसी तरह खुद को बचाने में सफल रही।

बच्चे को जान से मारने की धमकी देने का आरोप

पीड़िता का आरोप है कि घटना के बाद जेठ ने उसे किसी को भी इस बारे में बताने से मना किया और ऐसा करने पर उसके बच्चे को जान से मारने की धमकी दी। महिला के मुताबिक, उसने बाद में इस घटना की जानकारी अपने पति को दी। आरोप है कि इसके बाद पति समेत अन्य ससुराल वालों ने उसके साथ मारपीट की और उसे बच्चे सहित घर से निकाल दिया।

पुलिस ने मेडिकल कराया, एसएसपी से भी शिकायत

महिला ने पुलिस को सूचना देने के बाद अपना मेडिकल परीक्षण कराया। इसके बाद उसने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (SSP) को शिकायत पत्र देकर पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। महिला की शिकायत के आधार पर महिला थाना पुलिस ने पति समेत चार लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है।

पुलिस जांच के बाद आगे की कार्रवाई

पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। जांच के दौरान शिकायत में लगाए गए दहेज उत्पीड़न, मारपीट और जेठ पर लगाए गए गंभीर आरोपों से जुड़े साक्ष्यों को जुटाया जाएगा। पुलिस का कहना है कि जांच में सामने आने वाले तथ्यों और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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Updated on:

10 Sept 2026 12:07 pm

Published on:

10 Sept 2026 12:07 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Saharanpur / सहारनपुर में विवाहिता की शिकायत पर कार्रवाई, पति समेत 4 के खिलाफ केस दर्ज; दहेज के लिए प्रताड़ना का आरोप

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