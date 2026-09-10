सहारनपुर में विवाहिता की शिकायत पर कार्रवाई, पति समेत 4 के खिलाफ केस दर्ज; दहेज के लिए प्रताड़ना का आरोप

Saharanpur Dowry Case: उत्तर प्रदेश के सहारनपुर के मंडी थाना क्षेत्र की एक महिला ने अपने ससुराल वालों पर दहेज में कार की मांग को लेकर प्रताड़ित करने और मारपीट करने का आरोप लगाया है। महिला का आरोप है कि उसे मानसिक रूप से भी परेशान किया गया। इसके अलावा उसने अपने जेठ पर कमरे में घुसकर अश्लील हरकतें करने और दुष्कर्म का प्रयास करने का आरोप लगाया है। महिला की शिकायत के आधार पर महिला थाना पुलिस ने गुरुवार सुबह पति समेत 4 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस अब शिकायत में लगाए गए आरोपों और घटनाक्रम से जुड़े तथ्यों की जांच कर रही है।