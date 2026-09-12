बड़ी आतंकी वारदात को अंजाम देने की फिराक में था नबील! यूपी ATS ने आजमगढ़ से दबोचा, पाकिस्तान-ISIS लिंक की जांच तेज

जांच में सामने आया कि ग्रुप में आतंक से जुड़े साहित्य और चरमपंथी विचारधारा से संबंधित सामग्री साझा की जा रही थी। ATS का दावा है कि ग्रुप में पाकिस्तान, तुर्की और बांग्लादेश जाकर आतंकी प्रशिक्षण लेने संबंधी चर्चाएं भी हुईं। जांचकर्ताओं को विस्फोटक पदार्थ बनाने संबंधी जानकारी और सामग्री हासिल करने से जुड़ी बातचीत के भी सबूत मिले हैं। एजेंसी ने इन डिजिटल संवादों और अन्य व्यक्तियों से संभावित लिंक की गहन जांच शुरू कर दी है, ताकि किसी बड़े नेटवर्क का खुलासा किया जा सके।