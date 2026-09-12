68,500 शिक्षक भर्ती अभ्यर्थियों का हल्लाबोल, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का आवास घेरा, पुलिस से धक्का-मुक्की

लखनऊ विश्वविद्यालय में शनिवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यक्रम को लेकर तैयारियां की गई थीं। मुख्यमंत्री यहां पुस्तक मेले का उद्घाटन करने वाले थे। कार्यक्रम को लेकर विश्वविद्यालय परिसर में सुरक्षा के साथ-साथ व्यवस्थाओं को भी दुरुस्त किया गया। मुख्यमंत्री के कार्यक्रम के दौरान किसी तरह का विरोध या व्यवधान न हो, इसके लिए पुलिस और प्रशासन की ओर से निगरानी बढ़ाई गई। छात्र संगठनों के संभावित विरोध को देखते हुए पहले ही कार्रवाई किए जाने से विश्वविद्यालय का माहौल भी चर्चा में रहा।