11 सितंबर 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

लखनऊ

अधिकारियों के चक्कर काटने से मुक्ति! सीएम योगी के निर्देश पर यूपी राजस्व परिषद ने लॉन्च किए 3 नए पोर्टल

सीएम योगी के निर्देश पर डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए आवेदन से लेकर निस्तारण तक की प्रक्रिया को ट्रैक करने की व्यवस्था की जा रही है।
2 min read
Google source verification

लखनऊ

image

Shaitan Prajapat

Sep 11, 2026

UP Revenue Council Launches Three New Portals

भूमि विभाजन और ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन की सुविधा - Photo IANS

UP Revenue Council Launches Three New Portals: उत्तर प्रदेश सरकार जमीन, नामांतरण, पैमाइश, बंटवारे और अन्य राजस्व मामलों का समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर राजस्व परिषद में ऑनलाइन सेवाओं का विस्तार किया जा रहा है। डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए आवेदन से लेकर निस्तारण तक की प्रक्रिया को ट्रैक करने की व्यवस्था बनाई जा रही है।

तीन नए पोर्टल का शुभारंभ

शुक्रवार को राजस्व परिषद ने धारा 116 पोर्टल, ईडब्ल्यूएस पोर्टल और सरलीकृत खतौनी का शुभारंभ किया। इस अवसर पर ट्रेनी पीसीएस अधिकारी भी मौजूद रहे। राजस्व परिषद अध्यक्ष अर्चना अग्रवाल ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आमजन को राजस्व सेवाएं आसानी से उपलब्ध कराने के लिए गंभीर हैं। इन पोर्टलों का उद्देश्य अनावश्यक भागदौड़ और कागजी प्रक्रिया से राहत देना, पारदर्शिता बढ़ाना, अधिकारियों की जवाबदेही तय करना और समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित करना है।

धारा 116 पोर्टल: भूमि विभाजन अब ऑनलाइन

उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की धारा 116 के तहत भूमि विभाजन के मामलों के लिए नया पोर्टल शुरू किया गया है। अब सह-खातेदार भूमि विभाजन के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। नोटिस, उद्घोषणा और लेखपाल की रिपोर्ट भी डिजिटल माध्यम से उपलब्ध होगी। मामले की प्रगति अलग-अलग स्तरों पर मॉनिटर की जा सकेगी। पोर्टल में गूगल मैप की सुविधा जोड़ी गई है, जिससे भूमि की वास्तविक भौगोलिक स्थिति देखी जा सकेगी। इससे न्यायालय और फील्ड अधिकारियों के बीच बेहतर समन्वय बनेगा तथा मामलों के निस्तारण में तेजी आएगी।

ईडब्ल्यूएस पोर्टल: प्रमाण-पत्र आसानी से

आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के नागरिक अब ईडब्ल्यूएस प्रमाण-पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। प्रकरण लेखपाल और तहसीलदार स्तर पर ऑनलाइन भेजा जाएगा। अधिकारी पोर्टल के माध्यम से निस्तारण कर सकेंगे। आवेदन की प्रगति डिजिटल रूप से मॉनिटर की जा सकेगी। इससे कागजी प्रक्रिया घटेगी और कार्यालयों के चक्कर लगाने की जरूरत कम होगी।

सरलीकृत खतौनी: अधिक सटीक और उपयोगी

खतौनी को आम नागरिकों के लिए सरल बनाया गया है। अब भूमि का क्षेत्रफल छह दशमलव स्थानों तक प्रदर्शित होगा, जिससे छोटे भूखंडों की जानकारी अधिक सटीक मिलेगी। पुराने आदेशों और बंधक आदेशों की जानकारी भी व्यवस्थित रूप से उपलब्ध कराई जाएगी। इससे स्वामित्व रिकॉर्ड समझने में सुविधा होगी।

ट्रेनी अधिकारियों को प्रशिक्षण

कार्यक्रम में ट्रेनी पीसीएस अधिकारियों को रोवर तकनीक के माध्यम से आधुनिक भूमि मापन की जानकारी दी गई। अर्चना अग्रवाल ने कहा कि राजस्व प्रशासन का सीधा संबंध आम नागरिकों के भूमि अधिकारों से है। तकनीक का उद्देश्य केवल डिजिटलीकरण नहीं, बल्कि सरल, पारदर्शी और समयबद्ध समाधान होना चाहिए। उन्होंने युवा अधिकारियों से संवेदनशीलता, निष्पक्षता और जनसेवा की भावना के साथ तकनीक का अधिकतम उपयोग करने का आह्वान किया।

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद नहीं मिली पर्याप्त सुरक्षा! छात्र प्रदर्शनकारी निशु आजाद का गंभीर आरोप, परिवार की सुरक्षा को लेकर जताया डर

ये भी पढ़ें
Nishu Azad

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

11 Sept 2026 09:51 pm

Published on:

11 Sept 2026 09:51 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / अधिकारियों के चक्कर काटने से मुक्ति! सीएम योगी के निर्देश पर यूपी राजस्व परिषद ने लॉन्च किए 3 नए पोर्टल

बड़ी खबरें

View All

लखनऊ

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

2027 में लाल और नीले का मेल ही हटाएगा भाजपा! अमीक जामेई ने मायावती, आजम खान और ब्रिक्स समेत 7 मुद्दों पर सरकार को घेरा

SP Spokesperson Amik Jamei
लखनऊ

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद नहीं मिली पर्याप्त सुरक्षा! छात्र प्रदर्शनकारी निशु आजाद का गंभीर आरोप, परिवार की सुरक्षा को लेकर जताया डर

Nishu Azad
लखनऊ

‘मुझ पर हमला हुआ तो सांसद चंद्रशेखर होंगे जिम्मेदार’ कौन हैं डॉक्टर रोहिणी घावरी? MP पर लगा चुकी हैं गंभीर आरोप

dr rohini ghavri mp chandrashekhar azad allegations india return
लखनऊ

अभ्युदय योजना से सोनम बनीं SDM, ग्रामीण बेटियों के लिए बनीं प्रेरणा

मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना से मिली दिशा, यूपीपीसीएस-2024 में एसडीएम पद पर चयन के बाद लखनऊ में ले रहीं प्रशासनिक प्रशिक्षण (फोटो सोर्स : Ritesh Singh )
लखनऊ

CM Yogi ने दिए बड़े निर्देश, यूपी में 681 प्रमुख मार्ग होंगे गड्ढामुक्त, बारिश बाद होगा स्थायी नवीनीकरण

आगामी पर्व-त्योहारों से पहले यूपी के 681 महत्वपूर्ण मार्गों को प्राथमिकता के आधार पर गड्ढा मुक्त करने की तैयारी। (फोटो सोर्स : Ritesh Singh )
लखनऊ
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.