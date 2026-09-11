2027 में लाल और नीले का मेल ही हटाएगा भाजपा! अमीक जामेई ने मायावती, आजम खान और ब्रिक्स समेत 7 मुद्दों पर सरकार को घेरा

मायावती को लेकर जामेई ने कहा कि सपा और अखिलेश यादव उनका बेहद सम्मान करते हैं। उत्तर प्रदेश के सामाजिक न्याय के इतिहास में लाल और नीले रंग के राजनीतिक मेल का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। इसी सहयोग से कांशीराम संसद पहुंचे और मायावती मुख्यमंत्री बनीं। उन्होंने 2027 में सामाजिक न्याय, बंधुत्व और एकता के लिए सपा व बसपा समर्थकों से साथ आने की अपील की। छात्र-युवा भी अब सामाजिक न्याय की राजनीति से जुड़ रहे हैं।