जातीय हिंसा और हत्याओं के बाद गरमाई सियासत! यूपी में 2027 चुनाव से पहले जाट, ब्राह्मण और निषाद वोट बैंक पर छिड़ी जंग

गोंडा में बर्तन व्यापारी विनोद कुमार साहनी की मौत ने सियासी तापमान और बढ़ा दिया। निषाद पार्टी अध्यक्ष और मंत्री संजय निषाद ने धरना देकर कार्रवाई की मांग की। गिरफ्तार आरोपियों के ऊंची जाति से होने की बात सामने आने के बाद निषाद बनाम ऊंची जाति का नैरेटिव तेजी से फैला। पुलिस जांच में हमले की वजह सोशल मीडिया पोस्ट का विवाद बताई गई। पोस्टमार्टम में गोली या धारदार हथियार के घाव नहीं मिले, मौत लाठी की चोटों से हुई बताई गई। दिलचस्प बात यह रही कि संजय निषाद बीजेपी सहयोगी होते हुए भी प्रशासन के खिलाफ सड़क पर उतरे और उनके साथ विपक्षी सपा के नेता भी नजर आए।