आकाश आनंद के निष्कासन के बाद मायावती का बड़ा हमला, अशोक सिद्धार्थ के संन्यास पर खोले कई राज, कांग्रेस-सपा को भी घेरा

मायावती ने कांग्रेस पर सबसे तीखा हमला किया। उन्होंने कांग्रेस को ‘डूबता जहाज’ बताते हुए कहा कि जो लोग बसपा से निकाले गए नेताओं को अपने साथ लेने की बात कर रहे हैं, उन्हें सोचना चाहिए कि ऐसी पार्टी में शामिल होकर किसी का राजनीतिक भविष्य किस दिशा में जाएगा। बसपा प्रमुख ने अपने बयान में डॉ. भीमराव आंबेडकर का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि मौजूदा राजनीतिक परिस्थितियों में बसपा कार्यकर्ताओं को पार्टी और आंदोलन के हितों को ध्यान में रखते हुए इन बातों को समझना जरूरी है। मायावती के ताजा बयान को आकाश आनंद के निष्कासन के बाद बसपा की अंदरूनी राजनीति और विपक्षी दलों के बीच बन रहे समीकरणों के संदर्भ में अहम माना जा रहा है।