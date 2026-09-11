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UP Weather Alert: यूपी के 30 से ज्यादा जिलों में बारिश का अलर्ट, अगले तीन घंटे रहें सावधान

UP Weather Update: उत्तर प्रदेश के कई जिलों में अगले तीन घंटों के दौरान गरज-चमक के साथ मध्यम से तेज बारिश की संभावना है। सचेत ऐप ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है।
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लखनऊ

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Ritesh Singh

Sep 11, 2026

बारिश के दौरान छाया सन्नाटा (फोटो सोर्स :Ritesh Singh )

बारिश के दौरान छाया सन्नाटा (फोटो सोर्स :Ritesh Singh )

UP Weather: उत्तर प्रदेश में मौसम ने एक बार फिर करवट ली है। सचेत ऐप के माध्यम से प्राप्त मौसम संबंधी जानकारी के अनुसार प्रदेश के कई जिलों में अगले तीन घंटों के दौरान अलग-अलग स्थानों पर गरज-चमक के साथ मध्यम से तेज बारिश होने की संभावना जताई गई है। मौसम विभागीय चेतावनी के आधार पर कई जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी होने की सूचना सामने आई है। इस दौरान कहीं-कहीं बिजली गिरने और तेज गरज-चमक के साथ बारिश होने की संभावना है।

सचेत ऐप से प्राप्त जानकारी के मुताबिक, पहले अलर्ट में प्रदेश के औरैया, बहराइच, बाराबंकी, एटा, इटावा, फर्रुखाबाद, फिरोजाबाद, हरदोई, कन्नौज, कानपुर नगर, कासगंज, लखीमपुर खीरी, लखनऊ, मैनपुरी, शाहजहांपुर और सीतापुर जिलों में अगले तीन घंटों के दौरान अलग-अलग स्थानों पर गरज के साथ मध्यम से तीव्र बारिश होने की संभावना जताई गई है।

इन जिलों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट

मौसम संबंधी चेतावनी में इन जिलों के लिए विशेष सतर्कता बरतने की जरूरत बताई गई है। बारिश के दौरान कुछ स्थानों पर तेज हवाओं और बिजली की गरज-चमक की स्थिति बन सकती है। ऐसे में खुले स्थानों पर मौजूद लोगों को सावधानी बरतने की जरूरत है। खासकर खेतों, खुले मैदानों और पेड़ों के नीचे मौजूद लोगों को मौसम खराब होने पर सुरक्षित स्थान की ओर जाने की सलाह दी जाती है।

बारिश के कारण स्थानीय स्तर पर सड़कों पर पानी जमा होने, यातायात प्रभावित होने और निचले इलाकों में जलभराव जैसी स्थिति भी बन सकती है। हालांकि इसका असर स्थान और बारिश की तीव्रता पर निर्भर करेगा। प्रशासनिक स्तर पर भी ऐसे मौसम के दौरान संवेदनशील क्षेत्रों पर नजर रखने की आवश्यकता होती है।

दूसरे अलर्ट में भी कई जिले शामिल

सचेत ऐप से प्राप्त दूसरी मौसम चेतावनी में भी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में अगले तीन घंटों के दौरान कुछ स्थानों पर बिजली और गरज-चमक के साथ मध्यम से तेज बारिश होने की बहुत संभावना जताई गई है। इस चेतावनी में जौनपुर, इटावा, आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, आजमगढ़, सुल्तानपुर, अंबेडकरनगर, अयोध्या, गोरखपुर, संत कबीर नगर, बस्ती, गोंडा, सिद्धार्थनगर और बलरामपुर जिलों को शामिल किया गया है।

इन जिलों में भी मौसम के अचानक बदलने की स्थिति को देखते हुए लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है। विशेष रूप से बिजली चमकने और गरजने के दौरान खुले स्थानों पर अनावश्यक रूप से जाने से बचना जरूरी है। बारिश के समय सड़क पर वाहन चलाने वाले लोगों को भी अतिरिक्त सावधानी बरतनी चाहिए।

लखनऊ समेत कई जिलों में असर की संभावना

पहले अलर्ट में राजधानी लखनऊ का नाम भी शामिल है। इसके अलावा कानपुर नगर, हरदोई, कन्नौज, सीतापुर, बाराबंकी और लखीमपुर खीरी समेत कई जिलों में बारिश की संभावना जताई गई है। राजधानी और आसपास के इलाकों में बारिश होने की स्थिति में यातायात व्यवस्था पर इसका असर पड़ सकता है। जलभराव वाले क्षेत्रों में लोगों को विशेष सावधानी बरतने की जरूरत होगी।

शहरी क्षेत्रों में तेज बारिश के दौरान सड़कों पर दृश्यता कम होने और यातायात की रफ्तार प्रभावित होने की संभावना रहती है। ऐसे में वाहन चालकों को मौसम खराब होने पर गति नियंत्रित रखने और अनावश्यक यात्रा से बचने की जरूरत है।

बिजली गिरने के दौरान रहें सावधान

मौसम की इस चेतावनी में गरज-चमक और बिजली की संभावना भी प्रमुख रूप से सामने आई है। बिजली कड़कने के दौरान खुले मैदान, खेत, तालाब या जलाशय के आसपास खड़े रहना जोखिम भरा हो सकता है। पेड़ के नीचे खड़े होने से भी बचना चाहिए। यदि व्यक्ति बाहर है और अचानक मौसम खराब हो जाता है तो सुरक्षित और पक्के स्थान पर पहुंचना बेहतर है।

ग्रामीण इलाकों में किसान और खेतों में काम करने वाले लोगों को मौसम की स्थिति पर विशेष नजर रखने की जरूरत है। बिजली की चमक और तेज गरज सुनाई देने पर खुले खेत में काम रोककर सुरक्षित स्थान पर जाना सावधानी का महत्वपूर्ण कदम हो सकता है।

यात्रा करने वालों को भी सतर्क रहने की जरूरत

बारिश के दौरान सड़क पर फिसलन बढ़ने के साथ-साथ कई जगहों पर पानी जमा हो सकता है। ऐसे में दोपहिया वाहन चालकों को विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। तेज बारिश के समय सड़क किनारे या पुल-पुलियों के आसपास पानी का बहाव बढ़ने की स्थिति में जोखिम लेकर आगे बढ़ने से बचना चाहिए।

रेल और बस से यात्रा करने वाले लोगों को भी मौसम के कारण संभावित देरी या स्थानीय यातायात प्रभावित होने की स्थिति को ध्यान में रखना चाहिए। हालांकि किसी विशेष मार्ग के प्रभावित होने की जानकारी इस चेतावनी में नहीं दी गई है।

अगले तीन घंटे महत्वपूर्ण

सचेत ऐप से प्राप्त दोनों चेतावनियों में समय सीमा अगले तीन घंटे बताई गई है। इसलिए संबंधित जिलों में रहने वाले लोगों के लिए यह अवधि विशेष सतर्कता वाली मानी जा रही है। मौसम की स्थिति तेजी से बदल सकती है, इसलिए स्थानीय प्रशासन और आधिकारिक मौसम संबंधी अपडेट पर नजर बनाए रखना जरूरी है।

फिलहाल प्रदेश के कई जिलों में बारिश और गरज-चमक को लेकर ऑरेंज अलर्ट की सूचना ने लोगों को सतर्क कर दिया है। लखनऊ से लेकर पूर्वांचल और मध्य उत्तर प्रदेश के कई जिलों तक इसका दायरा बताया गया है। प्रशासन और स्थानीय लोगों के लिए सबसे जरूरी है कि मौसम खराब होने की स्थिति में सुरक्षा को प्राथमिकता दी जाए और बिजली गिरने या तेज बारिश के दौरान खुले स्थानों से दूरी बनाए रखी जाए।

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Updated on:

11 Sept 2026 09:07 am

Published on:

11 Sept 2026 09:04 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / UP Weather Alert: यूपी के 30 से ज्यादा जिलों में बारिश का अलर्ट, अगले तीन घंटे रहें सावधान

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