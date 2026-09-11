UP Weather Alert: यूपी के 30 से ज्यादा जिलों में बारिश का अलर्ट, अगले तीन घंटे रहें सावधान

UP Weather: उत्तर प्रदेश में मौसम ने एक बार फिर करवट ली है। सचेत ऐप के माध्यम से प्राप्त मौसम संबंधी जानकारी के अनुसार प्रदेश के कई जिलों में अगले तीन घंटों के दौरान अलग-अलग स्थानों पर गरज-चमक के साथ मध्यम से तेज बारिश होने की संभावना जताई गई है। मौसम विभागीय चेतावनी के आधार पर कई जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी होने की सूचना सामने आई है। इस दौरान कहीं-कहीं बिजली गिरने और तेज गरज-चमक के साथ बारिश होने की संभावना है।