68,500 शिक्षक भर्ती पर बड़ी बैठक, OBC अभ्यर्थियों को संशोधित परिणाम और नियुक्ति की उम्मीद जगी

68500 Shikshak Bharti: उत्तर प्रदेश की 68,500 सहायक शिक्षक भर्ती के आरक्षण संबंधी मामले में राजधानी लखनऊ में महत्वपूर्ण उच्चस्तरीय बैठक हुई। बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह की अध्यक्षता में हुई बैठक में माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाबो देवी, बेसिक शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारी और भर्ती के आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों का प्रतिनिधिमंडल शामिल हुआ। बैठक में लंबे समय से लंबित ओबीसी आरक्षण के मुद्दे, राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की संस्तुति, संशोधित परिणाम और पात्र अभ्यर्थियों की नियुक्ति को लेकर विस्तार से चर्चा हुई।

अभ्यर्थियों की ओर से बैठक में मुख्य रूप से राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के आदेश और संस्तुति के अनुपालन का मुद्दा उठाया गया।