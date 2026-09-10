Azam Khan FIR: हज समिति जमीन मामले में आजम खान पर एफआईआर, 2.08 करोड़ राजस्व नुकसान का आरोप

Azam Khan Haj Committee Land Case: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में राज्य हज समिति की जमीन की बिक्री से जुड़े मामले में विजिलेंस ने बड़ी कार्रवाई की है। जांच के बाद तत्कालीन राज्य हज समिति अध्यक्ष और समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान समेत पांच लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। विजिलेंस जांच में जमीन की बिक्री की प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं और नियमों की अनदेखी सामने आने के साथ समिति को 2 करोड़ 8 लाख 95 हजार रुपये के राजस्व नुकसान की बात कही गई है। मामले में तत्कालीन दो सचिवों और आमिश डेवलपर्स से जुड़े दो लोगों को भी आरोपी बनाया गया है।