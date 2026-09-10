‘अगर तुम आकाश आनंद को लेकर आओगे तो ले लेंगे’ मायावती के भतीजे को लेकर अखिलेश यादव का बयान

आकाश आनंद को पार्टी से बाहर करने और ईशान आनंद को महत्वपूर्ण संगठनात्मक जिम्मेदारी दिए जाने के बाद बीएसपी के भीतर नेतृत्व और उत्तराधिकार को लेकर चर्चा तेज हो गई है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 से पहले मायावती के इन फैसलों को पार्टी के संगठनात्मक ढांचे में बड़े बदलाव के तौर पर देखा जा रहा है। वहीं, आकाश आनंद को लेकर अखिलेश यादव के बयान ने इस पूरे घटनाक्रम को यूपी की सियासत में और चर्चा के केंद्र में ला दिया है। हालांकि आकाश आनंद समाजवादी पार्टी या किसी अन्य दल को ज्वाइन करेंगे या नहीं इसको लेकर कोई ऑफिशियल जानकारी सामने नहीं आई है।