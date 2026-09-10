Akash Anand BSP: ससुर ने छोड़ी सियासत, फिर भी आकाश आनंद की BSP से छुट्टी, मायावती के फैसले ने चौंकाया

आकाश आनंद को पार्टी से बाहर करने के बाद मायावती ने कार्यकर्ताओं के सामने अगला लक्ष्य भी साफ कर दिया है। उन्होंने BSP कार्यकर्ताओं से विरोधियों के राजनीतिक हथकंडों का मजबूती से मुकाबला करने की अपील की। साथ ही उन्होंने 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं से पूरी ताकत के साथ जुटने को कहा है। मायावती ने ‘सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय’ के सिद्धांत के साथ यूपी में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का लक्ष्य सामने रखा है। इस तरह BSP में आकाश आनंद का अध्याय फिलहाल पार्टी से उनके निष्कासन के साथ बंद होता दिख रहा है, जबकि मायावती ने संगठन का फोकस अब सीधे 2027 के विधानसभा चुनाव और पूर्ण बहुमत की सरकार के लक्ष्य पर कर दिया है।