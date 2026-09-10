पंत जयंती: सीएम योगी ने दी श्रद्धांजलि, बोले- राष्ट्रनिर्माण में उनका योगदान सदैव प्रेरणादायी

मुख्यमंत्री ने कहा कि पंडित पंत की स्मृतियां आज भी देश और प्रदेश के सार्वजनिक जीवन में प्रेरणा देती हैं। उनके विचारों और कार्यों को याद करना केवल श्रद्धांजलि देना नहीं, बल्कि उनके बताए आदर्शों से सीख लेने का अवसर भी है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखते हुए समाज और देश के विकास के लिए कार्य करना ही पंडित पंत के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी।ष्पांजलि कार्यक्रम में गूंजा पंत जी का स्मरण

राजधानी लखनऊ में आयोजित पुष्पांजलि कार्यक्रम में पंडित गोविंद बल्लभ पंत की स्मृतियों को नमन किया गया। मुख्यमंत्री ने उनकी जयंती पर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार और प्रदेश की जनता उनके योगदान को सदैव याद रखेगी।