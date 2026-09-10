Weather Alert: हरदोई-शाहजहांपुर में ऑरेंज अलर्ट, अगले 3 घंटे बारिश-आंधी का खतरा

Orange Alert:उत्तर प्रदेश में मौसम ने एक बार फिर करवट ली है। सचेत ऐप के माध्यम से प्राप्त ताजा मौसम सूचना के अनुसार हरदोई और शाहजहांपुर जनपदों में अगले तीन घंटों के दौरान मौसम के खराब रहने की बहुत अधिक संभावना जताई गई है। इन दोनों जिलों के ज्यादातर इलाकों में मध्यम बारिश के साथ बिजली कड़कने और तेज आंधी-तूफान की आशंका को देखते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग की इस चेतावनी के बाद स्थानीय स्तर पर लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है।