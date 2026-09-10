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Weather Alert: हरदोई-शाहजहांपुर में ऑरेंज अलर्ट, अगले 3 घंटे बारिश-आंधी का खतरा

Orange Alert in Hardoi, Shahjahanpur: हरदोई और शाहजहांपुर में अगले तीन घंटों के लिए मौसम का ऑरेंज अलर्ट जारी हुआ है। मध्यम बारिश, बिजली कड़कने और तेज आंधी-तूफान की संभावना जताई गई है।
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हरदोई

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Ritesh Singh

Sep 10, 2026

बिजली कड़कने और आंधी-तूफान के साथ मध्यम बारिश की बहुत ज्यादा संभावना, सचेत ऐप से जारी हुआ अलर्ट (फोटो सोर्स : Ritesh Singh )

बिजली कड़कने और आंधी-तूफान के साथ मध्यम बारिश की बहुत ज्यादा संभावना, सचेत ऐप से जारी हुआ अलर्ट (फोटो सोर्स : Ritesh Singh )

Orange Alert:उत्तर प्रदेश में मौसम ने एक बार फिर करवट ली है। सचेत ऐप के माध्यम से प्राप्त ताजा मौसम सूचना के अनुसार हरदोई और शाहजहांपुर जनपदों में अगले तीन घंटों के दौरान मौसम के खराब रहने की बहुत अधिक संभावना जताई गई है। इन दोनों जिलों के ज्यादातर इलाकों में मध्यम बारिश के साथ बिजली कड़कने और तेज आंधी-तूफान की आशंका को देखते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग की इस चेतावनी के बाद स्थानीय स्तर पर लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है।

अगले तीन घंटे बेहद अहम

सचेत ऐप से प्राप्त जानकारी में विशेष रूप से अगले तीन घंटों के मौसम को लेकर चेतावनी जारी की गई है। अलर्ट के मुताबिक इस अवधि में हरदोई और शाहजहांपुर के अधिकांश स्थानों पर मध्यम बारिश हो सकती है। बारिश के दौरान आकाशीय बिजली चमकने और तेज गर्जना के साथ हवाएं चलने की भी बहुत अधिक संभावना है। मौसम के इस संभावित बदलाव को देखते हुए लोगों को अनावश्यक रूप से खुले स्थानों पर जाने से बचने की सलाह दी जाती है।

ऑरेंज अलर्ट सामान्य मौसम सूचना से अधिक गंभीर चेतावनी मानी जाती है। इसका मतलब है कि मौसम की स्थिति सामान्य गतिविधियों को प्रभावित कर सकती है और लोगों को संभावित जोखिमों को लेकर अतिरिक्त सावधानी बरतनी चाहिए। खासतौर पर आंधी और बिजली के दौरान खुले खेतों, पेड़ों के नीचे और बिजली के खंभों के आसपास खड़े होना जोखिम भरा हो सकता है।

आंधी के साथ बिजली गिरने का खतरा

मौसम अलर्ट में बिजली कड़कने और आंधी-तूफान की बहुत अधिक संभावना जताई गई है। ऐसे में ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को विशेष सतर्कता बरतने की आवश्यकता है। खेतों में काम कर रहे किसान यदि मौसम अचानक खराब होता देखते हैं तो सुरक्षित स्थान पर पहुंचें। तेज हवा और बारिश के दौरान पेड़, बिजली के पोल या कमजोर ढांचों के पास रुकने से बचना जरूरी है।

आकाशीय बिजली के समय खुले मैदान में खड़े रहना भी खतरे से खाली नहीं होता। इसलिए मौसम खराब होने की स्थिति में घर या किसी सुरक्षित पक्के भवन में शरण लेना बेहतर माना जाता है। खेतों और ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए यह चेतावनी विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि अचानक आने वाली आंधी के कारण दृश्यता कम होने के साथ-साथ पेड़ों और अन्य संरचनाओं के गिरने का खतरा भी बढ़ सकता है।

बारिश से जनजीवन हो सकता है प्रभावित

मध्यम बारिश के कारण कुछ स्थानों पर रोजमर्रा की गतिविधियां प्रभावित हो सकती हैं। सड़क पर निकलने वाले लोगों को अचानक बारिश और तेज हवाओं का सामना करना पड़ सकता है। दोपहिया वाहन चालकों के लिए आंधी और बारिश के दौरान यात्रा करना मुश्किल हो सकता है। तेज हवा के बीच वाहन चलाते समय सावधानी बरतना बेहद जरूरी होगा।

शहरी इलाकों में भी बारिश के दौरान यातायात की रफ्तार प्रभावित होने की संभावना रहती है। निचले इलाकों में पानी जमा होने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि इस अलर्ट में किसी विशेष स्थान पर जलभराव या बाढ़ की स्थिति की जानकारी नहीं दी गई है, इसलिए स्थानीय परिस्थितियों पर नजर रखना जरूरी होगा।

किसानों के लिए भी सतर्क रहने का समय

हरदोई और शाहजहांपुर दोनों ही कृषि प्रधान क्षेत्रों में शामिल हैं। ऐसे में मौसम का अचानक बदलना किसानों की गतिविधियों पर भी असर डाल सकता है। खेतों में काम करने वाले किसानों को मौसम साफ होने तक सावधानी बरतनी चाहिए। यदि बारिश और आंधी शुरू हो जाए तो खुले खेत में काम जारी रखने के बजाय सुरक्षित स्थान पर जाना ज्यादा उचित होगा।

तेज हवा के साथ बारिश होने पर खेतों में रखी सामग्री, कृषि उपकरण या अन्य हल्की वस्तुओं के प्रभावित होने की आशंका रहती है। किसानों को मौसम की स्थिति पर लगातार नजर रखने और स्थानीय प्रशासन अथवा आधिकारिक मौसम चेतावनियों के अनुसार अपनी गतिविधियां तय करने की जरूरत है।

बिजली चमकने पर बरतें अतिरिक्त सावधानी

आकाशीय बिजली के दौरान सबसे जरूरी है कि लोग सुरक्षित स्थान पर रहें। घर से बाहर मौजूद लोग किसी पक्के भवन में चले जाएं। पेड़ के नीचे खड़े होने, खुले मैदान में रहने और बिजली के खंभों या तारों के आसपास जाने से बचना चाहिए। आंधी के दौरान बिजली के उपकरणों के इस्तेमाल में भी सावधानी बरतना उचित होगा।

मौसम की चेतावनी को देखते हुए अभिभावकों को भी बच्चों को खुले स्थानों पर खेलने के लिए न भेजने की सलाह दी जा सकती है। ग्रामीण इलाकों में पशुओं को भी सुरक्षित स्थान पर रखना जरूरी होगा। खासतौर पर तब, जब तेज हवाओं के साथ बिजली चमकने और बारिश का दौर शुरू हो जाए।

प्रशासन और लोगों से सतर्क रहने की उम्मीद

ऑरेंज अलर्ट जारी होने के बाद स्थानीय स्तर पर प्रशासन और संबंधित विभागों की जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है। संभावित मौसम परिवर्तन को देखते हुए संवेदनशील क्षेत्रों पर नजर रखना और किसी भी आपात स्थिति में त्वरित सहायता उपलब्ध कराना महत्वपूर्ण होगा। वहीं आम लोगों को भी अफवाहों से बचते हुए केवल आधिकारिक और विश्वसनीय मौसम सूचनाओं पर भरोसा करना चाहिए।

सचेत ऐप के माध्यम से जारी मौजूदा चेतावनी फिलहाल हरदोई और शाहजहांपुर के लिए अगले तीन घंटों को लेकर है। मौसम तेजी से बदल सकता है, इसलिए लोगों को अपने क्षेत्र की ताजा चेतावनी पर नजर बनाए रखने की जरूरत है।

अलर्ट को हल्के में न लें

मौसम संबंधी चेतावनी को देखते हुए अगले तीन घंटे हरदोई और शाहजहांपुर के लोगों के लिए सावधानी बरतने वाले हैं। मध्यम बारिश के साथ बिजली कड़कने और तेज आंधी-तूफान की बहुत अधिक संभावना को देखते हुए लोगों को अनावश्यक यात्रा से बचना चाहिए और मौसम खराब होने की स्थिति में सुरक्षित स्थान पर रहना चाहिए।

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तेज बारिश के बाद राजधानी की प्रमुख सड़क पर जमा पानी से गुजरते वाहन। (फोटो सोर्स : Ritesh Singh )

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Updated on:

10 Sept 2026 11:41 am

Published on:

10 Sept 2026 11:41 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Hardoi / Weather Alert: हरदोई-शाहजहांपुर में ऑरेंज अलर्ट, अगले 3 घंटे बारिश-आंधी का खतरा

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