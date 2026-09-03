तू-तू मैं-मैं के बाद पति ने पत्नी को मारी गोली, वारदात को अंजाम देने के बाद फरार हुआ शख्स, हरदोई का मामला

अपर पुलिस अधीक्षक (सर्किल शाहाबाद) आलोक राज नारायण ने बताया कि शाहाबाद कोतवाली क्षेत्र के मिश्रीपुर गांव में एक महिला को उसके पति ने घरेलू विवाद के दौरान लाइसेंसी हथियार से गोली मारकर घायल कर दिया। उन्होंने बताया कि पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और घायल महिला को अस्पताल भेजा, जहां से उसे मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है। आरोपी को जल्द गिरफ्तार करने के लिए पुलिस टीमें प्रयास कर रही हैं। मामले में कानूनी कार्रवाई की जा रही है। पुलिस का कहना है कि आरोपी को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा।